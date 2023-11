17-Jähriger verletzt: Polizei fahndet nach Unfallfahrer

Oberhausen. Bei einem Unfall in Oberhausen wurde ein 17-jähriger Fußgänger verletzt. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Unfallfahrer.

Ein Jugendlicher wurde am Montagmorgen in Oberhausen bei einem Unfall verletzt. An der Von-Trotha-/Ecke Weißensteinstraße prallte der 17-Jährige nach jetzigem Erkenntnisstand vermutlich mit einem Mofa oder Roller zusammen.

Um 6.06 Uhr ging der entsprechende Notruf bei der Oberhausener Polizei ein. Laut Bericht überquerte der 17-Jährige an der Fußgängerampel die Fahrbahn Richtung Erlenstraße, als ein von der Polizei als „Kleinkraftrad-Fahrer“ eingestufter Verkehrsteilnehmer von der Von-Trotha-Straße rechts in die Weißensteinstraße einbog. Es kam zur Kollision, der Jugendliche stürzte.

Der Fahrer hielt zwar an und erkundigte sich nach dem Jugendlichen, fuhr dann aber Richtung Bahnstraße davon. Die Polizei sucht den Fahrer nun öffentlich. Laut Zeugenaussagen hat der Mann eine breite Statur und ist rund 40 Jahre alt. Er sprach akzentfrei, trug schwarze Kleidung und einen schwarzen Helm. Auch das augenscheinliche Kleinkraftrad ist demnach schwarz, der rechte Außenspiegel hing nach dem Unfall herunter. Hinweise: 0208 8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

