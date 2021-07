1500 Minijobber haben in Oberhausen ihre Arbeit verloren

Oberhausen. In Oberhausen haben viele Menschen in Minijobs 2020 ihre Arbeit verloren. Eine Gewerkschaft erklärt, was die Politik für Minijobber nun tun muss.

Etwa 1500 Oberhauserinnen und Oberhausener mit geringem Lohn haben im vergangenen Pandemie-Jahr 2020 ihre Arbeit verloren. Die Zahl der Minijobs sank um sieben Prozent. Nun sind es nach Angaben der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt nur noch 18.200. Sie beruft sich dabei auf die Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

„Der Rückgang zeigt, dass Minijobs alles andere als krisenfest sind. In unsicheren Zeiten kürzen Firmen zuerst bei den 450-Euro-Kräften, die allerdings weder Anspruch auf das Kurzarbeiter- noch auf das Arbeitslosengeld haben“, kritisiert Peter Köster, Bezirksvorsitzender der IG BAU Mülheim-Essen-Oberhausen. Er fordert, Lehren aus der Pandemie zu ziehen und Betroffene besser zu schützen. Um das zu erreichen, sollten seiner Meinung nach Minijobs ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig sein.

Viele Menschen mit Minijob haben 2020 ihren Job verloren in Oberhausen

Prekäre Arbeitsverhältnisse sind laut Köster besonders in der Gebäudereinigung verbreitet und führen vor allem bei Frauen zu Karriere- und Armutsrisiko. In den Reinigungsfirmen in Oberhausen arbeiten 1700 Beschäftigte, die aus einem Minijob ihr einziges Einkommen beziehen. Das sind 34 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Branche. Die IG BAU rät Beschäftigten, die während der Pandemie ihren Minijob verloren haben oder um dessen Verlust fürchten, Hilfe bei der Gewerkschaft zu suchen.

„Die Politik setzt mit den abgabenfreien Minijobs schon seit Jahren falsche Anreize. Die Corona-Krise hat klargemacht, dass diese Stellen eine arbeitsmarktpolitische Sackgasse sind“, sagte Köster. Es sei zu begrüßen, dass sich SPD, Grüne und Linke für eine grundlegende Reform der Minijobs einsetzten. IG BAU hält die von der Union geforderte Anhebung der Verdienstgrenze auf 550 Euro für den falschen Weg, um Menschen mit Minijobs zu schützen. Das würde prekäre Beschäftigung lediglich weiter ausbauen.

Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung sind im Zuge der Corona-Pandemie bundesweit 870.000 Minijobs verloren gegangen. Die Autoren plädieren unter anderem dafür, niedrige Einkommen deutlich geringer zu besteuern. Damit könnten bis zum Jahr 2030 knapp 170.000 zusätzliche Teilzeit-Jobs entstehen.

