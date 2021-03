1500 Biontech-Impfdosen zusätzlich für kranke Oberhausener

Oberhausen. Das Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle öffnet selbst am Ostersonntag: Schwer Vorerkrankte erhalten den ersehnten Schutz.

Als „frohe Botschaft“ wertet Krisenstabsleiter Michael Jehn, dass der Stadt Oberhausen kurzfristig mehr als 1500 Biontech-Impfdosen für die 13. Kalenderwoche noch vor Ostern zur Verfügung stehen.

Nachdem bereits fast alle über 80-Jährigen und auch die Personen der priorisierten Berufsgruppen in der kommenden Woche einen Impftermin erhalten haben, sind diese weiteren Impfdosen jetzt ausschließlich für Personen mit besonderen Vorerkrankungen vorgesehen. In Kooperation zwischen der Feuerwehr und Vertretern der Ärzteschaft im Krisenstab werden die in Frage kommenden Oberhausener kurzfristig über die Arztpraxen kontaktiert und ins Impfzentrum eingeladen.

Impfzentrum öffnet auch Karfreitag und Ostersonntag

Den Lebenspartnern der Vorerkrankten kann derzeit leider noch kein Impfangebot gemacht werden. Dennoch zeigt sich der Krisenstabsleiter hochgestimmt: „Ich freue mich, dass jetzt auch schon vor Ostern einige Personen mit besonderen Vorerkrankungen einen Impftermin erhalten werden.“ Auch am Karfreitag und Ostersonntag werde das Impfzentrum öffnen. Michael Jehn: „Alle 1500 Biontech-Impfdosen sollen so bis zum kommenden Sonntag verimpft sein.“