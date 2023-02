143 Liter pro Kopf: Brauerei-Beschäftigte fordern Lohn-Plus

Oberhausen. Nicht nur in Oberhausen ist der Gerstensaft beliebt. Die Gewerkschaft NGG fordert, dass der Erfolg mit den Mitarbeitenden geteilt wird.

Der Bierdurst in der Stadt ist groß: 254.500 Hektoliter Bier – das ist die „Gerstensaft-Quote“ für Oberhausen im vergangenen Jahr. Rein rechnerisch jedenfalls, sagt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Nach Angaben der NGG Ruhrgebiet ließen sich die Über-16-Jährigen NRW-weit im Schnitt 143 Liter Bier pro Kopf schmecken. „Jetzt wollen auch die Beschäftigten der Brauereien in Nordrhein-Westfalen einen Schluck aus der Pulle – und zwar beim Lohn“, sagt der Geschäftsführer der NGG Ruhrgebiet, Martin Mura. Als Brauerei-Gewerkschaft fordert die NGG für ein Jahr 430 Euro mehr pro Monat für alle Beschäftigten. Azubis sollen 150 Euro mehr bekommen.

„Das Lohn-Plus muss für alle gelten – vom Brauer am Sudkessel genauso wie für die Lebensmitteltechnikerin im Labor, die die Qualitätskontrolle macht. Und für die Kauffrau im Lohnbüro genauso wie für den Lagermitarbeiter im Fasskeller“, erklärt Mura in einer Mitteilung. Die rheinisch-westfälischen Brauereien drückten bei den laufenden Lohntarifverhandlungen allerdings gewaltig auf die Bremse: „Mit gerade einmal 2,5 Prozent in diesem Jahr und einer gleichen Lohnerhöhung in 2024 plus je einer Einmalzahlung von 1.000 Euro wollen sie eine ,Bier-Lohn-Light-Lösung’. Entsprechend gärt es gerade in den Belegschaften der heimischen Brauereien. Wenn das so weitergeht, haben wir bald einen Knoten in der NRW-Bierleitung.“ Erste Warnstreiks habe es bereits gegeben. Weitere würden folgen.

Der Geschäftsführer der NGG Ruhrgebiet wirft den Brauereien vor, die Beschäftigten „weit unter der Inflationsmarke abspeisen zu wollen“. Das ließen sich die Belegschaften der Brauereien allerdings nicht länger gefallen. Dabei sei der Bierabsatz in Nordrhein-Westfalen mit 21.769.000 Hektolitern im vergangenen Jahr deutlich gestiegen – immerhin um 7,1 Prozent gegenüber 2021. Auch bei den Biermischungen wie dem Radler sei der Absatz laut NGG nach oben gegangen: 1.278.923 Hektoliter seien es 2022 in Nordrhein-Westfalen gewesen – und damit 1,2 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf aktuelle Angaben des Statistischen Bundesamtes.

