Festliches Datum in Rothebusch: Das Schützenfest startet bald.

Brauchtum 101 Jahre in Rothebusch präsent: Schützen küren neuen König

Oberhausen. Wenn die Schützen in Rothebusch feiern, ist beste Stimmung garantiert. Im Jahr des 101-jährigen Bestehens laden die Grünröcke zum Schützenfest.

Es ist wieder so weit: Der Schützenverein Rothebusch 1922 e.V. feiert vom 18. bis 20. August sein diesjähriges Schützenfest an der Nürnberger Straße 99.

Im Zuge des Schützenfestes 2023 – also im Jahr des 101-jährigen Bestehens – lädt der Verein am Freitagnachmittag, 18. August, ab 15.30 Uhr zum Königs-, Jugendprinzen- und Bürgervogelschießen ein. Am Bürgervogelschießen kann jeder ab 16 Jahren teilnehmen und sein Glück herausfordern, um den Vogel von der Stange zu holen.

Party mit guten alten Hits und ein „Rothebuscher Abend“

Parallel zum Schießen kann ab 20 Uhr im Festzelt bei der 80er/90er-Party das Tanzbein geschwungen werden. Am Samstag, 19. August, laden die Schützinnen und Schützen dann nach der Totenehrung am Vereinsehrenmal ab 20 Uhr zum „Rothebuscher Abend“ mit Alleinunterhalter Siggi Prokein.

Am Sonntag, 20. August, beginnt der letzte Festtag morgens um 11 Uhr mit der Zeltmesse – auch die Scholar der ehemaligen Gemeinde St. Marien Rothebusch ist dann präsent. Ab 16 Uhr gibt es ein Platzkonzert mit dem Spielmannszug Rothebusch und um 18.30 Uhr beginnt der Schlussball mit der Inthronisation des neuen Königspaares und Jugendprinzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen