Legendäre Reichstein-Currywurst kehrt zurück - für einen Tag

Oberhausen. Sie galt als DIE Currywurst von Oberhausen: Die Wurst der Familie Reichstein. Die Imbiss-Bude gibt‘s nicht mehr, doch der Klassiker kehrt zurück.

Die Currywurst der Imbissfamilie Reichstein in Oberhausen war bei vielen Menschen aus dem Ruhrgebiet sehr beliebt

Zum Bedauern vieler Fans hat die Imbiss-Bude im Stadtteil Oberhausen-Osterfeld vor drei Jahren geschlossen

Doch die legendäre Currywurst feiert ein eintägiges Comeback: am Sonntag, 21. Januar

Manchmal ist sie einfach nötig. Eine dampfende Currywurst ist aus dem Ruhrpott nicht mehr wegzudenken. Bratwürstchen mit Soße gibt es viele - aber einige der Imbissgerichte ragen offenbar heraus.

Die Currywurst der Imbissfamilie Reichstein haben Oberhausener schon zum beliebtesten Snack der Stadt gewählt. Das Problem: Die Betreiber haben ihren bekannten Imbiss und Anlaufpunkt hungriger Osterfelder vor gut drei Jahren aufgegeben.

Darum dürften Pommespieker-Puristen nun hellhörig werden: Die Reichstein-Currywurst kehrt nicht dauerhaft, aber zumindest für einen Tag zurück. Am Sonntag, 21. Januar 2024, startet in Osterfeld in kleines Currywurst-Fest.

Reichstein-Currywurst zurück: „Es gab eine große Nachfrage“

In den Betriebshallen der Firma Cardoc an der Lilienthalstraße, Ecke Heinestraße, wird der bekannte Snack zwischen 12 und 16 Uhr wieder verkauft. Auch Pommes soll es als Beilage für die „Mantaplatte“ geben. Die Initiatoren versprechen: „Die Original-Reichstein-Currywurst ist in ausreichenden Mengen vorhanden.“ Das Gericht ist aber trotzdem nur für den Direktverzehr bestimmt, um allen die gleichen Chancen zu geben. Zuletzt habe es eine große Nachfrage nach dem Osterfelder Snack gegeben.

Dass es tatsächlich ein großes Interesse an der Currywurst gibt, hatten die Macher schon Anfang des Jahres beim Osterfelder Winterfest erlebt. Die Nachfrage war so riesig, dass nach knapp einer Stunde die Töpfe leergekauft waren und eine Neuauflage schnell beschlossen wurde. Cardoc-Chef Daniel Lübbe: „Ein Gast reiste für die Currywurst sogar aus Frankfurt an.“

Reichstein-Currywurst: Bekannte Soße mit einem Klecks Ketchup

Warum die Reichstein-Currywurst nun schmackhafter sein soll als andere, beantworteten Kunden von früher meist mit der Zubereitung der Soße. Diese wirkt Bratensoßen-artiger, ist dickflüssiger und wurde auf Wunsch mit einem Löffel Ketchup als Topping gewürzt. Verkäuferinnen in traditionellen weißen Imbisskitteln gehörten bei Reichstein bis zum Schluss zum Bild.

Der Familienbetrieb öffnete in Osterfeld seit 1963. Die Speisekarte war stets übersichtlich, hatte dafür aber populäre Klassiker. Dazu zählten auch Hähnchen-Gerichte. Das alte Ladenlokal an der Kettelerstraße wurde nach dem „Aus“ weitervermietet. Zunächst öffnete hier ein Falafel-Imbiss. Seit Mitte des Jahres ist mit „Extrasatt“ wieder eine Grillstube mit Currywurst und Schnitzeln eingezogen.

