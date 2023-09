„Friendship never ends“: Szene aus dem Stück des Theaterhauses Jena, das jetzt in Mülheim zu sehen ist.

Kultur „ZwischenStücke“ starten in Mülheim: Was Besucher erwartet

Mülheim. Die Reihe der „ZwischenStücke“ präsentiert sehenswerte Inszenierungen zeitgenössischen Theaters für Jugendliche und Erwachsene. Was ist zu sehen?

Die „ZwischenStücke“ versüßen den Theaterfans die Zeit zwischen den Mülheimer Theatertagen. In dieser Spielzeit gibt es wieder mehrere Highlights des zeitgenössischen Theaters zu sehen.

Eine leidenschaftliche Hommage an ein großes Gefühl steht am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr im Mittelpunkt, wenn das Theaterhaus Jena mit „Friendship Never Ends“ in Mülheim gastiert. Mit Wärme, Humor und Musik nehmen drei Schauspielerinnen und Schauspieler das Publikum mit auf eine wilde Reise in die Tiefen und Untiefen von Freundschaften – und die Geschichte dieser ebenso wichtigen wie schwierigen Verbindung zwischen Menschen.

„Besonders in Momenten, in denen die drei Darsteller Kulturhistorie und -analyse mit bestem Monty-Python-Humor paaren und das Ganze ins Absurde steigern, bieten sie Kunstgenuss par excellence. Plötzlich ist dieses Gefühl aus Dankbarkeit und Bewunderung da für neue Gedanken, neue Bilder und die tiefgründigen Ausflüge in die Welt des Humors“, schrieb die Thüringische Landeszeitung zur Uraufführung.

Gastspiel in Mülheim verspricht auch Monty-Python-Humor

Immer schon ist die Freundschaft eines der wichtigsten gesellschaftlichen Mittel des Zusammenhalts, doch zugleich ist sie der freie Vogel, ungezähmt und ohne rechtlichen Rahmen. Während die RZB (die romantische Zweierbeziehung) auf Besitzverhältnissen gründet und diese mit der Idee der Romantik verheißungsvoll ausgestaltet, basiert die Freundschaft auf Freiwilligkeit, einem steten Aushandeln dieser Beziehung, die die Gesellschaft nur als informell anerkennt. Zeit, dieser freien Struktur ein Denkmal zu setzen. „Friendship Never Ends“ gibt Einblicke in Momente größten Zusammenhalts und tiefster Enttäuschung, in Klüngeleien und in die Freundschaftsgeschichte – und das voller Witz und Vibes, für Jugendliche und Erwachsene.

Der Abend mit dem Theaterhaus Jena ist um 19.30 Uhr im Theater an der Ruhr zu sehen. Es ist Kooperationspartner des „Stücke“-Büros ebenso wie der Mülheimer Kulturbetrieb. Am 28. November folgt das zweite ZwischenStück „Fast genial“ für Jugendliche. Es ist nach dem gleichnamigen Roman von Benedict Wells entstanden und in einer Inszenierung des Staatstheaters Mainz zu erleben.

Tickets und mehr Informationen gibt es unter stuecke.de.

