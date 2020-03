Zwischen Mülheim und Essen: A 40 ab Sonntag nur einspurig

Mülheim/Essen. Ab Sonntagnachmittag wird es Verkehrsbehinderungen auf der A 40 zwischen Essen und Mülheim geben. Die Ursache liegt im geplanten Ausbau.

Ab Sonntag (8. März) um 15 Uhr steht bis Montagmorgen (9. März) um 5 Uhr auf der A 40 zwischen Mülheim und Essen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr führt in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Mülheim-Winkhausen und Mülheim-Heißen und in Fahrtrichtung Duisburg zwischen den Anschlussstellen Essen-Holsterhausen und Mülheim-Heimaterde so genannte Sondierungsbohrungen durch.

Die Bohrungen sind laut Mitteilung des Straßenbaubetriebes notwendig, um für den geplanten sechsstreifigen Ausbau der A 40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Essen-Frohnhausen den Baugrund zu prüfen.