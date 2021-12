Zwischen den Jahren: Weihnachtspause im Mülheimer Rathaus

Mülheim. Die Mülheimer Verwaltung geht ab Heiligabend wieder in die Weihnachtspause. Welche Notdienste es gibt und was geöffnet hat zwischen den Jahren.

Die Mülheimer Stadtverwaltung geht auch in diesem Jahr ab Heiligabend in die Weihnachtspause. Dafür setzen die Mitarbeitenden ihren Urlaub ein. Die Pause dient der Kosteneinsparung bei Energie und Personal. Geschlossen ist die Verwaltung damit bis einschließlich 2. Januar 2022. Der normale Dienstbetrieb beginnt wieder am 3. Januar. Notdienste „zwischen den Jahren“ sind eingerichtet. Bürgeramt, Bürgeragentur sowie das Technische Rathaus sind geschlossen.

Notdienste in der Sozialagentur und im Sozialamt stehen zur Verfügung. Das Jobcenter hat vom 27. bis 30. Dezember von 8 bis 13 Uhr einen Notdienst für die Standorte Ruhrstraße, Eppinghofer Straße und Kaiser-Wilhelm-Platz eingerichtet. Im Sozialamt steht zu den jeweils üblichen Öffnungszeiten bis 12.30 Uhr ein Notdienst für den Bereich „Wirtschaftliche Hilfen für besondere Personengruppen (Asyl)“ an der Ruhrstraße 1 zu Verfügung.

Kunstmuseum, Stadtbibliothek und Stadtarchiv bleiben zu

Das Büro des „Kunstmuseums Temporär“, Schloßstraße 28–30, ist vom 23. Dezember bis einschließlich 4. Januar nicht besetzt. Das Museum und der Shop sind bis zum 23. Dezember sowie vom 28. bis 30. Dezember geöffnet. Geschlossen bleibt die Einrichtung vom 24. bis 26. Dezember sowie vom 31. Dezember bis einschließlich 2. Januar. Ab 4. Januar 2022 sind das Kunstmuseum Temporär und der Museumsshop ab 10 Uhr wieder geöffnet.

Die Stadtbibliothek im Medienhaus und die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken nehmen in diesem Jahr an den Betriebsferien der Verwaltung teil und schließen vom 24. Dezember bis einschließlich 2. Januar. Eine Rückgabe über den Rückgabeautomaten im Foyer der Stadtbibliothek im Medienhaus ist in dieser Zeit nicht möglich. Ab 3. Januar sind die Stadtbibliothek im Medienhaus sowie die Schul- und Stadtteilbibliothek in der Gustav-Heinemann-Schule wieder geöffnet. Ab dem 4. Januar sind die Schul- und Stadtteilbibliotheken in Heißen, Speldorf und Styrum wieder zu erreichen.

Der Lesesaal des Stadtarchivs im Haus der Stadtgeschichte schließt am 23. Dezember um 16 Uhr. Ab 3. Januar ist er dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet, neuerdings auch montags von 9 bis 13 Uhr.

Städtisches Tierheim und Tiergehege Witthausbusch

Das Städtische Tierheim ist vom 23. Dezember bis 2. Januar geschlossen. Den Notdienst für Fundtiere übernimmt die Berufsfeuerwehr unter 0208 - 455-3790 oder 0208 - 455-92. In Notfällen kann bis 13 Uhr eine Nachricht aufs Band unter der Rufnummer 0208 - 372211 gesprochen werden.

Das Tiergehege im Witthausbusch bleibt Heiligabend und Silvester geschlossen, ansonsten kann das Tiergehege im Rahmen der normalen Öffnungszeiten besucht werden.

Städtische Friedhöfe können besucht werden

Die Friedhofsverwaltung schließt zwischen den Feiertagen nicht. Der Dienstbetrieb wird auf allen Friedhöfen aufrechterhalten, und die städtischen Friedhöfe sind im Rahmen der vorgesehenen Öffnungszeiten tagsüber geöffnet. Die Verwaltung ist telefonisch erreichbar unter.

Schwimmbadbesuch nur unter 2G-Regeln

An Weihnachten – also vom 24. bis 26. Dezember – sowie Silvester, 31. Dezember, und Neujahr, 1. Januar, sind das Friedrich-Wennmann-Bad und das Hallenbad Süd geschlossen. An den übrigen Tagen der Weihnachtsferien erweitert die SWiMH gGmbH ihre Öffnungszeiten im Hallenbad Süd für den öffentlichen Badebetrieb. Das Friedrich-Wennmann-Bad ist regulär geöffnet. Mehr Info unter: www.muelheim-ruhr.de oder www.swimh.de. In den Schwimmbädern gilt die 2G-Regel.

