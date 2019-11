Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweite Masche ist noch perfider

Die Polizeisprecherin berichtet noch von einer weiteren Variante, die noch perfider funktionieren soll. Demnach stellt das Trickopfer eine echte Verbindung zum Notruf 110 her, ohne vorher aufgelegt zu haben.

Während es also mit der echten Polizei spricht, ist der Trickbetrüger noch in der Leitung und hört – wie in einer Konferenzschaltung – mit. So gelangt er an konkrete Daten des Opfers, ohne dass Polizei und Opfer dies mitbekommen.

Ein Versuch, diese Masche in der Redaktion nachzustellen, hat jedoch nicht funktioniert. Hier war die Leitung für den Täter automatisch gesperrt, sobald die neue Nummer gewählt wurde. Ob es für den Täter möglich ist, diese Stummschaltung zu durchbrechen, ist nicht bekannt. In jedem Fall aber empfiehlt es sich, immer das Gespräch zu unterbrechen, und erst dann die Notrufnummer zu wählen.