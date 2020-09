Bei einem Verkehrsunfall auf der Aktienstraße in Mülheim sind am frühen Freitagmorgen zwei Menschen verletzt worden.

Unfall Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Mülheim

Am frühen Freitagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Aktienstraße in Mülheim (Ecke Eppinghofer Straße) zwei Menschen verletzt worden.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr Mülheim sollte sich in einem der beiden Autos noch eine Person befinden, die sich nicht selbstständig befreien konnte. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, lag eins der verunfallten Fahrzeuge auf der Seite. Anders als zunächst angenommen, befanden sich in beiden Autos noch die verletzten Fahrer.

Verkehrsunfall in Mülheim: Verletzte Fahrer werden ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer des auf der Seite liegenden Autos wurde aus seinem Wagen befreit und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Zeugin, die sich noch an der Unfallstelle befand, wurde von Notarzt untersucht, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Unfall kam es im gesamten Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, von denen auch die Straßenbahnlinie betroffen war.