Zwei Unfälle kurz nacheinander: A40 bei Mülheim gesperrt

Mülheim. Kaum ist die A40 nach einem Unfall bei Mülheim wieder frei, da kracht es am Stauende erneut. Wieder ist die Autobahn in Richtung Duisburg dicht.

Gleich zweimal hat es am Montagabend auf der A40 bei Mülheim gekracht. Zunächst waren gegen 19.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Dümpten in Fahrtrichtung Duisburg zwei Fahrzeuge kollidiert. Wahrscheinlich kam es beim Auffahren eines Autos auf die Autobahn zu dem Unfall. Beide Fahrzeuge blockierten laut Feuerwehr danach die linke Spur. Die beiden Fahrer hatten sich selbst befreien und die Autos verlassen können. Sie wurden laut Feuerwehr leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Kurzfristig musste die Autobahn wegen des Unfalls gesperrt werden.

Eine Frau schwer, eine leicht verletzt

Kurz nach der Freigabe der Fahrspuren kam es dann am Stauende zu einem weiteren Zusammenstoß. Dort war ein Pkw auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren. Die Fahrerin des auffahrenden Autos wurde laut Feuerwehr schwer verletzt, die Fahrerin des stehenden Fahrzeugs leicht. Für die anschließenden erneuten Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme sperrte die Autobahnpolizei die A40 in Richtung Duisburg erneut. (red)

