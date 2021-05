Zwei neue Testzentren für den Mülheimer Süden und Norden

Nicht nur Nasen-Tests, sondern auch mildere Formen wie den Lolli-Test für Kinder wird in den neuen Testzentren angeboten.

Mülheim. Die neuen Testzentren bieten neben Nasen- und Spucktest auch den Lolli-Test für Kinder an. Im Norden geht’s ohne Anmeldung, im Süden nur mit.

Zwei weitere Testzentren für den Mülheimer Norden sowie für den Süden gehen an den Start: Das „meditrend-Corona-Testzentrum“ an der Wiesenstraße 8-10 ist zuständig für Unter-Dümpten, Eppinghofen und Styrum. Es öffnet am Montag, 10. Mai, um 7 Uhr.

Getestet wird per Nasen- oder Spucktest. Kinder können einen Lolli-Test machen.

Die Öffnungszeiten sind: Montag, Mittwoch, Freitag von 7 bis 13 Uhr; Dienstag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Sonn- und feiertags ist es geschlossen. Terminvereinbarungen sind nicht nötig. Getestet wird auf Wunsch im vorderen oder hinteren Nasen-/Rachenbereich oder per Spucktests ohne Berührung. Zusätzlich gibt es sogenannte „Lollis“ als Tests für Kinder.

Das Mülheimer DRK hat hingegen bereits sein neues Corona-Schnelltestzentrum an der Mintarder Straße 55 in Saarn (Kirmesplatz), eröffnet. Die neue „Drive-in-Station“ ist dienstags, donnerstags und samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Allerdings müssen die Nutzer zuvor unbedingt einen Termin über die Internetseite www.drk-nrw-testzentrum.de (DRK Testzentrum Saarn) buchen. Das Testergebnis liegt 15 Minuten nach dem Besuch vor und wird per E-Mail übermittelt.

