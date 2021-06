Zwei Mülheimer Bauwerke zeugen von erlesener Architektur

Das Kolumbarium an der Augustastraße in Mülheim ist sehenswert. Verbaut wurden in dem Sakralraum wertvolle Naturmaterialien.

Mülheim. Am Tag der Architektur werden auch Mülheimer Neubauten gefeiert: das SWB-Quartier in Dümpten und das Styrumer Kolumbarium. Was sie auszeichnet.

Der „Tag der Architektur“ findet in NRW am 26. und 27. Juni statt. 117 Bauwerke sowie Objekte der Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung wurden von der Architektenkammer NRW ausgewählt, 80 davon können besichtigt werden. Mit dabei sind auch zwei Objekte in Mülheim: das neue SWB-Quartier in Dümpten und das Kolumbarium der Firma Fohrmann an der Augustastraße 146 in Styrum.

Dort wurde an das bestehende Kolumbarium ein kubischer Baukörper mit bewusst schlichter Außen-Architektur angefügt. Innen dagegen entstand ein sakraler Gedenkraum mit Urnenschränken auf drei Ebenen, unter Einsatz wertvoller Naturmaterialien. Der Raum ist durch offene Betondecken in allen Ebenen erlebbar, hat eine angenehme Akustik und stimmungsvolle Lichtführung. Das Mülheimer Architektenbüro Kamieth, besonders Sonja Grünert, zeichnet verantwortlich. Führungen finden am Sonntag, 27. Juni, von 12 bis 14 Uhr unter Corona-Schutzbestimmungen statt.

„In Vielfalt gemeinsam Leben“ ist die Quartiersentwicklung des SWB in Oberdümpten überschrieben. Diese Vielfalt spiegelt sich sowohl in den Wohnungsgrundrissen, als auch in der Bewohnerstruktur wider: 84 Wohnungen, sechs Mehrfamilienhäuser, sieben Reihenhäuser und ein Quartierstreff werden von Familien, Alleinstehenden und Senioren, von Menschen verschiedener sozialer Herkunft mit Leben gefüllt. Die polygonalen und orthogonalen Baukörper formen ein grünes Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität. Entwurf und Bau: das Duisburger Büro Dirk Druschke &, Bibiana Grosser. Es gibt vor Ort keine Führungen, unter www.druschkeundgrosser.de aber findet man ein Video.

Weitere Infos auf www.aknw.de.

