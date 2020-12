Zwei Männer verfolgen Mülheimerin (72) und rauben sie aus

Mülheim. Die Polizei Mülheim fahndet nach zwei Männern, die eine Mülheimer Seniorin (72) ausgeraubt haben. Die Männer verfolgten ihr Opfer bis nach Hause.

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die eine Mülheimer Seniorin (72) ausgeraubt haben. Die Täter folgten der Frau offenbar seit der Geldabhebung in Duisburg.

Wie die Polizei berichtet, hatte die 72-Jährige am 6. November Bargeld bei der Commerzbank an der Königstraße in der Duisburger Innenstadt abgehoben. Hierbei wurde sie offensichtlich von zwei unbekannten Männern beobachtet. Die Mülheimerin fuhr mit der Straßenbahn nach Hause und wurde dabei von den beiden Männern verfolgt.

Einer der Täter würgte die Frau und raubte ihr die Handtasche

Kurz nachdem sie gegen 14.45 Uhr zu Hause war, klingelte einer der Männer an ihrer Tür und gab sich als Amazon-Fahrer aus. Als die 72-Jährige die Tür wieder schließen wollte, stellte der Unbekannte seinen Fuß in die Tür, würgte die Frau und drückte sie in ihr Haus. Er ergriff ihre Handtasche und flüchtete anschließend mit seinem Komplizen, der vor der Tür wartete.

Kurz vor 19 Uhr versuchten die mutmaßlichen Täter dann Bargeld mit einer entwendete EC-Karte in einer Commerzbank-Filiale in Ratingen abzuheben.

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Mülheim/Essen

Das Raubkommissariat Essen/Mülheim fahndet mit den Aufnahmen aus einer Straßenbahn öffentlich nach den beiden Tatverdächtigen. Wer die Männer auf den Fotos kennt oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer bei der Polizei zu melden: 0201/829-0.

