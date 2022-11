Zwei Einbrüche kurz hintereinander in Mülheim: Schmuck weg

Einbrecher waren in den letzten Tagen in Mülheim-Saarn und -Speldorf unterwegs (gestellte Szene). Sie erbeuteten Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Einbrüche kurz hintereinander meldet die Polizei aus Mülheim-Speldorf und aus Saarn. Beide Male wurde Schmuck gestohlen.

Die erste Tat geschah zwischen dem 19. und 20. November auf der Großenbaumer Straße: Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus entwendeten unbekannte Täter hochwertige Schmuckstücke aus einem Tresor.

Am Dienstagabend, 22. November, kam es zu einem weiteren Einbruch in einer Seitenstraße des Uhlenhorstwegs. Auch dort brachen Unbekannte in ein frei stehendes Einfamilienhaus ein und nahmen sämtliche Schmuckgegenstände mit. Die näheren Tatumstände werden noch ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Taten machen oder Hinweise auf die Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei in Essen zu melden.

