Zwei Brandeinsätze um Mitternacht in Mülheim

Die Feuerwehr Mülheim musste am Samstag kurz vor Mitternacht ausrücken. Zwei Brandmelder hatten angeschlagen.

Mülheim. Zwei Mal musste die Feuerwehr am Samstag gegen Mitternacht ausrücken. Es gab Feueralarm in der Innenstadt und an der Bessemerstraße.

Zu einem Hochhaus in der Innenstadt wurde die Feuerwehr am Samstag, kurz vor Mitternacht, über eine Brandmeldeanlage gerufen. Als Ursache des ausgelösten Melders konnte in einer Wohnung im 1. Obergeschoss angebranntes Essen ermittelt werden. Nach Lüftung des leicht verqualmten Bereichs konnte die Brandmeldeanlage zurückgestellt werden.

Unmittelbar nach Beendigung des Einsatzes gegen 0.15 Uhr wurde die Leitstelle dann über eine Rauchentwicklung auf der Bessemerstraße alarmiert. Vor Ort quoll Rauch aus einem Küchenfenster im 1. Obergeschoss. Nach hefigen Klingeln und Klopfen der Einsatzkräfte an der Wohnungstür öffnete der Bewohner selbsttätig die verqualmte Wohnung, wurde durch die Einsatzkräfte ins Freie gebracht und an den Rettungsdienst übergeben. Die Ursache der verqualmten Wohnung, eine brennende Küchenablufthaube, konnte zügig durch einen Trupp mit Strahlrohr abgelöscht werden.

Mülheimer kommt bei Verwandten unter

Im Anschluss daran wurden alle darüberliegenden Wohnungen und die Brandwohnung auf Rauchgase kontrolliert und gelüftet. Alle Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen konnten wieder in ihr Heim zurückkehren. Der unverletzte Bewohner der nicht mehr bewohnbaren Brandwohnung, kam nach kurzer Untersuchung durch den Notarzt, bei Verwandten unter. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Untersuchung der Polizei übergeben. Der Einsatz war nach cirka einer Stunde beendet.

