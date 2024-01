Mülheim Alte Kneipen-Zeiten mit Kegelbahn, Frühschoppen und Pils, aber auch Neues und Modernes: Wie die Kneipe „Zur Linde“ in Mülheim-Saarn das vereint.

In unserer Gastronomie-Reihe sind wir heute erstmalig in Saarn zu Gast. Seit über einem Jahrhundert beherbergt das Haus „Klostermarkt 2“ eine Gaststätte. Seit drei Jahren hält Wolfgang Kampmann hier im „Zur Linde“ das Zepter. „Wir sind eine ganz klassische Kneipe, wie man sie von früher noch kennt“, erklärt der Quer-Einsteiger, der noch vor wenigen Jahren im Straßenbau sein Geld verdiente. Mitten in der Corona-Pandemie beschloss er, umzusteigen und seine eigene Kneipe zu eröffnen. „Mir war langweilig“, erklärt er mit einem Grinsen. „Ich hab‘ hier erstmal alles renoviert.“

Wer das „Zur Linde“ betritt, steht direkt im großen Schankraum, in dem rund 50 Menschen Platz finden. Hier ist alles zu finden, was Kneipen-Fans lieben. An der Theke finden rund 15 Personen Platz. Wer möchte, kann es sich auch an einem der Tische bequem machen oder im rückwärtigen Teil des Raums Darts spielen. „Wir haben sowohl E-Darts, als auch Steel Darts“, erklärt Daniela Kreutzenbeck, die hinter der Theke ihren Dienst verrichtet. In Ergänzung dazu wartet noch ein Spiel-Automat auf Interessierte.

Wer möchte, kann sich im „Zur Linde“ an der Dart-Scheibe versuchen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Mülheimer Kneipe öffnet auch an Feiertagen

Eine Besonderheit der Kneipe, unweit des Klosters Saarn, ist unzweifelhaft die ebenerdig gelegene Kegelbahn. „Die kann man barrierefrei erreichen“, erklärt Kreutzenbeck. „Samstagstermine sind noch frei“, ergänzt Kampmann. Ein rückwärtiger Eingang ermögliche nicht nur den stufenfreien Zugang zum Lokal sondern biete auch sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. „Wir liegen hier so nah am Radschnellweg, dass wir auch viele Gäste haben, die mit dem Fahrrad zu uns kommen“, so der Wirt.

Das „Zur Linde“ bietet seinen Gästen über das Jahr verteilt verschiedene Veranstaltungen. „Bei uns wird Silvester gefeiert – und natürlich Karneval.“ Zudem sei an Weihnachten geöffnet. „Am ersten Weihnachtstag ist geöffnet und an Heiligabend machen wir schon mal Frühschoppen“, erklärt Kampmann. Sport-Fans im Allgemeinen und Fußball-Fans im Besonderen könnte das Sky-Abonnement der Kneipe locken. „Wir zeigen die Fußball-Bundesliga und alles an Sport, was die Gäste sehen wollen.“ Dazu gibt es all‘ das zu trinken, was man in hier erwarten würde. Neben Klassikern wie Bier, diversen Schnäpsen und den üblichen Softdrinks gibt es aber auch einige „spezielle“ Getränke.

Daniela Kreutzenbeck serviert im „Zur Linde“ die Getränke. Vom klassischen Pils bis zum Rhabarber-Schnaps mit Eierlikör ist einiges dabei. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Mülheimer Servicekraft freut sich über junge Gäste

„Wir haben viele junge Leute hier“, freut sich Daniela Kreutzenbeck. „Die haben Spaß am Kneipen-Leben.“ Das sei auch der Grund dafür, dass es hier nicht nur Getränke-Klassiker, wie den „Samt-Kragen“ (Korn mit Boonekamp) gebe, sondern auch Whisky, Gin und Wodka – und „Mode-Getränke“, wie die Fachfrau sie nennt. Dazu gehören hier Pfefferminz- und Waldmeister-Likör oder auch Abenteuerliches wie Rhabarber-Schnaps mit Eierlikör. Im „Zur Linde“ gibt es aber auch eine Speisekarte. „Wir haben verschiedene Schnitzel-Varianten, Currywurst, Schaschlik, Salate, Matjes oder auch Brathering mit Bratkartoffeln“, erläutert Kreutzenbeck.

Der Sonntag und der Montag sind die beiden Ruhetage des „Zur Linde“. Dienstags bis freitags ist ab 17 Uhr geöffnet, samstags wegen Fußball bereits um 15 Uhr. Die Schließzeiten variieren je nach Stimmung. Die Räumlichkeiten können auch für private Feiern angemietet werden.

