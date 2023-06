Zum 10. Mal „Sport im Park“: Neue Saison in Mülheim startet

„Sport im Park“ startete am Sonntag auf der großen Müga-Wiese in Mülheim - mit perfektem Wetter und einer Runde Yoga.

Mülheim. Training in der Müga oder auf dem alten Tengelmann-Areal: Mit 33 Angeboten, auch Neuheiten, startet die Mülheimer Sommerreihe „Sport im Park“.

Mit einem großen Aktionstag in der Müga ist am Sonntag die neue Reihe „Sport im Park“ gestartet. Es gab Yoga, Zumba, Radwandern, Pilates und Nordic Walking. Zugleich wurde die zehnte Auflage des äußerst beliebten Freiluftsports gefeiert, der in Mülheim seit 2014 jährlich angeboten wird. Auch in Corona-Zeiten gab es „Sport in Park“, teilweise mit Anmeldung und speziellen Hygieneregeln.

Am heutigen Montag, 5. Juni, beginnen die verschiedenen Open-Air-Kurse, die bis zum 27. August laufen. Alle Kurse und Treffs sind kostenlos und können ohne vorherige Anmeldung besucht werden.

Mülheimer Reihe „Sport im Park“ mit 33 verschiedenen Angeboten

Im Sommer 2023 umfasst das Kooperationsangebot von Mülheimer SportService (MSS) und Mülheimer Sportbund (MSB) insgesamt 33 verschiedene „Sport im Park“-Angebote. Laut Mitteilung der Veranstalter sind 17 Mülheimer Vereine mit ihren Übungsleiterinnen und -leitern am Projekt beteiligt. Es werden mehr als 15 Standorte unter freiem Himmel im Mülheimer Stadtgebiet bespielt.

Die meisten Angebote finden in der Müga statt. Unter anderem wird aber auch die Fläche vor dem neuen Gesundheitscenter des TSV Viktoria auf dem früheren Tengelmann-Gelände an der Wissollstraße genutzt. Einzige Ausnahme ist ein Kletterkurs. Dieser findet drinnen statt, und zwar in der Turnhalle Mellinghofer Straße.

Neu im Programm: Geh-Fußball oder Linedance

Auch neue Sportarten können in diesem Jahr bei „Sport im Park“ ausprobiert werden: Geh-Fußball, Linedance oder „Funditioning“ (Training mit den Athletik-Coaches der Mülheim Shamrocks). Weiter im Programm bleiben Klassiker wie Yoga, Pilates, Nordic Walking oder Boule. Unterstützt werden die beiden Kooperationspartner MSS und MSB von der Westenergie AG, der AOK Rheinland/Hamburg, der Sparkasse Mülheim und dem Landessportbund.

Der Programmflyer zu „Sport im Park“ liegt u.a. aus im Medienhaus, in der Sparkassen-Zentrale am Berliner Platz und im Haus des Sports. Alle Infos gibt es auf www.sport-im-park.info sowie auf der Facebook- und Instagram-Seite von „Mülheim macht Sport“.

