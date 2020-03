Noch bevor das Land in Folge der Coronavirus-Epidemie das öffentliche Leben in NRW stark einschränkte, konnten Besucher der Rennbahn am Raffelberg einen Blick hinter die Kulissen eines Rennstallbetriebes werfen.

Die einen scharren in ihren Boxen noch ungeduldig mit den Hufen, die anderen haben ihre Trainingseinheit bereits gemeistert und wälzen sich in den Ausläufen im Sand oder entspannen sich auf den Weiden. Rund 45 PS werden im Moment im Rennstall von Yasmin Almenräder betreut und trainiert.

Rennstall wird 150 Pferde beherbergen

In einigen Wochen werden an die 150 Pferde im Rennstall untergebracht sein. Wertvolle Vollblüter, die jeder für sich ein kleines oder größeres Vermögen wert sind. Mehrere Dutzend Besucher aus Mülheim und den Nachbarstädten ließen es sich am vergangenen Samstag nicht nehmen, am bundesweiten „Tag der Rennställe“ einen Blick hinter die Kulissen des Rennstalls an der Galopprennbahn Raffelberg zu werfen und mehr über die Arbeit mit den edlen Pferden zu erfahren.

„Der Tagesablauf ist hier eigentlich immer gleich und doch ist jeder Tag auch eine neue Herausforderung“, erklärt Mitarbeiter Moritz Leube den Besuchern, während er sie im Rennstall herumführt. Der 16-jährige Schüler hat die Leidenschaft für den Pferderennsport erst vor ein paar Monaten für sich entdeckt. Er ist aber so begeistert, dass er alle Fragen der Gäste routiniert beantworten kann, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht.

Der Tierarzt ist täglich am Stall

„Jedes Tier hat andere Anforderungen, sowohl was die Ernährung angeht als auch das Training.“ So mischt der Futtermeister für jedes Pferd ganz individuelle Mischungen zusammen, auch der Tierarzt ist täglich am Stall und kontrolliert den Gesundheitszustand der Tiere. Denn die edlen Pferde sollen gesund und fit auf die Bahn gehen.

Während Moritz Leube gemeinsam mit den Besuchern die Stallanlage an der Galopprennbahn besichtigt, herrscht drumherum emsiges Treiben. Nach der Fütterung geht es für die Pferde zunächst zum Aufwärmen in die Führanlage und zum Traben, bevor sie dann mit den Arbeitsreitern auf der Bahn Gas geben.

„Die Galopprennbahn hier ist etwas Besonderes"

Für viele Pferdeliebhaber ein imposantes Erlebnis. „Man ist hier so nah dran“, schwärmt Katrin Kiulis, die, seit sie vor vielen Jahren nach Mülheim gezogen ist, regelmäßig zur Rennbahn kommt. „Die Galopprennbahn hier ist etwas Besonderes, es ist familiär, man ist irgendwie mittendrin.“ Es sei bodenständiger als etwa in Düsseldorf, wo die Broicherin das Gefühl hat, dass es dort eigentlich nur ums Sehen und Gesehen-Werden geht.

Auch wenn die Arbeitsatmosphäre im Rennstall von Yasmin Almräder alles andere als glamourös wirke, dürfe man nicht vergessen, dass es hier um ziemlich viel Geld gehe, erklärt Michael Bergmann, Vizepräsident des Rennclubs Mülheim, den faszinierten Besuchern.

Ein teures Hobby, das sich nicht viele leisten können

„In Auktionen wechseln einjährige Vollblüter, ohne zu wissen, ob diese mal die hohen Leistungsklassen im Pferderennsport erreichen werden, schon mal für 150.000 Euro den Besitzer.“ Für eine Stute, die nur knapp den ersten Preis beim legendären „Henkel-Preis der Diana“ in Düsseldorf verpasste, wurden anschließend in einer Auktion 550.000 Euro geboten.

Auch Bergmann hat seinen Wallach „Noble Campaign“ seit zwei Jahren bei Yasmin Almenräder stehen und lässt ihn von der erfahrenen Pferdewirtschaftsmeisterin trainieren. Wer sein Pferd von Yasmin Almenräder und ihren Mitarbeitern betreuen und trainieren lässt, muss etwa 38 Euro pro Tag berappen. Hinzu kommen noch Kosten für die tierärztliche Versorgung und die Versicherung.

Ein teures Hobby, das sich nicht viele leisten können. So war der bundesweite Aktionstag für die interessierten Besucher eine schöne Gelegenheit, mit den wertvollen Tieren auf Tuchfühlung zu gehen und zu erfahren, wie viel Arbeit sowohl für die Zwei- als auch für die Vierbeiner hinter jedem Rennen auf der Galopprennbahn steckt.

INFO:

Yasmin Almenräder betreibt die Trainingsanlage an der Galopprennbahn seit 2014.

Die Trainingszentrale am Raffelberg umfasst eine neu angelegte, moderne 2000-Meter-Sandbahn, die höchsten Ansprüchen standhält. Im Innenraum, direkt neben dem Geläuf, befindet sich eine zusätzliche Grasbahn für das Training der Vollblüter.

Die Saisoneröffnung war ursprünglich geplant für Montag, 6. April, muss aber wohl wegen der aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens verschoben werden. Weitere Infos auf rennclub-muelheim.de.