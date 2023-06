Zwei Löschzüge der Feuerwehr Mülheim waren am Samstagabend in Eppinghofen im Einsatz. Dort gab es einen Zimmerbrand.

Brand Zimmerbrand in Mülheim - Bewohner flüchteten rechtzeitig

Mülheim. Großer Feuerwehreinsatz in Mülheim-Eppinghofen: Es brannte im zweiten Stock eines Wohnhauses. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt.

Am Samstagabend, 3. Juni, hat es einen Zimmerbrand in Eppinghofen gegeben. Zwei Löschzüge der Wachen in Broich und Heißen rückten aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren alle Bewohner schon selbstständig aus dem Haus geflüchtet. Aus den geöffneten Fenstern im zweiten Obergeschoss drang Rauch.

Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz sofort zum Löschen in das Wohnhaus, sie konnten das Feuer bereits nach wenigen Minuten unter Kontrolle bringen. Mittels Rauchvorhang und Hochleistungslüfter konnte eine weitere Ausbreitung des Qualms verhindert und das Haus später entraucht werden.

Brand in Mülheim: Rettungsdienst versorgte fünf Personen

Fünf Personen aus der betroffenen Wohnung wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Nach abschließenden Nachlöscharbeiten und Kontrollen wurde die Einsatzstelle nach etwa 50 Minuten an die Polizei übergeben werden.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim