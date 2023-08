Zimmerbrand im Mülheimer Mehrfamilienhaus: Straße gesperrt

Starker Einsatz der Mülheimer Berufsfeuerwehr am Samstagabend: An der Buggenbeck hat es gebrannt.

Mülheim. Ein Zimmerbrand am Buggenbeck rief am Samstagabend die Mülheimer Feuerwehr auf den Plan. Menschen kamen nicht zu Schaden. Was war die Ursache?

Ein starker Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Buggenbeck hat am Samstagabend die Feuerwehr beschäftigt. Als sie nach 20 Uhr an der Brandstelle eintraf, waren die Mieter der umliegenden Wohnungen im Haus bereits nach draußen geflohen. Unklar aber war, ob sich noch Menschen in der betroffenen Wohnung aufhielten.

Daher ging die Feuerwehr zunächst mit Atemschutz auf Personensuche und kontrollierten das Treppenhaus sowie die angrenzenden Wohnungen. In der Brandwohnung aber fanden sie keine Personen. Nachdem der Brand gelöscht war, lüfteten die Einsatzkräfte zwar die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter, dennoch dürfte sie derzeit unbewohnbar sein.

Die Brandursachen sind noch nicht ermittelt. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Buggenbeck in Höhe der Einsatzstelle für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

