Zeugin beobachtet in Mülheim Einbrecher und ruft die Polizei

Eine Nachbarin beobachtet in Mülheim einen Einbrecher und ruft die Polizei.

Mülheim. Nachbarin sieht in Mülheim Einbrecher und ruft die Polizei. Diese nimmt den Mann nach kurzer Verfolgung fest. Der Täter soll abgeschoben werden.

Eine Zeugin (56) alarmierte kurz nach Mitternacht am Dienstagabend den Notruf der Polizei, nachdem sie merkwürdige Geräusche auf einem Balkon an der Düsseldorfer Straße vernommen hatte. Sie schilderte den Beamten am Telefon, wie ein unbekannter Mann augenscheinlich mit Werkzeugen versuchte, eine Terrassentür aufzuhebeln.

Fluchtversuch über mehrere Garagendächer vereitelt

Mehrere Streifenwagen wurde alarmiert. Der ertappte Einbrecher versuchte noch, über angrenzende Garagendächer zu flüchten, wurde jedoch eingeholt und festgenommen. An der Terrassentür entdeckten die Beamten Werkzeug, mit dem die Tür bereits beschädigt worden war. Der aus Serbien stammende Mann (47) wies sich mit gefälschten Papieren aus und hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er soll durch die zuständige Ausländerbehörde Duisburg einem Richter vorgeführt und abgeschoben werden, teilte die Polizei mit.

