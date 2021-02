Zehnjähriger verletzt sich bei Unfall in Mülheim schwer

Am Dickswall in Mülheim ist am späten Donnerstag ein Zehnjähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden

Mülheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt ist am Donnerstagmittag ein zehnjähriger Junge schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 14.10 Uhr am Donnerstag habe es jenen Unfall an der Kreuzung Dickswall/Kämpchenstraße gegeben, berichtete die Polizei einen Tag später. Der 47-jährige Fahrer eines weißen Renaults habe den Dickswall in Richtung Innenstadt befahren und sei an der Kämpchenstraße nach links abgebogen. Dabei habe er offenbar den Jungen übersehen, der gerade die Straße überquerte.

Polizei sucht Zeugen für den Unfall

Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei (0201/829-0) zu melden.

