Gerd Kampf fährt mit seinem Kanu auf der Ruhr in Mülheim. Das Wetter macht dem 74-Jährigen dabei nichts aus. Er wird bei der Veranstaltung „Fluss ohne Ufer“ am 3. Februar in der Mülheimer Stadthalle über sein Leben an der Ruhr sprechen. 90 Expertinnen und Experten geben an diesem Abend ihr Wissen an Interessierte weiter.