Treffen Zahlreiche Autofans in Mülheim ignorieren Corona-Regeln

Mülheim. Zahlreiche Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung hat die Polizei am Freitag in Mülheim bei einem Treff von Hunderten Autofans festgestellt.

Etwa 600 Autofans mit ungefähr 300 Pkw verursachten am späten Freitagabend einen Großeinsatz der Polizei auf dem Parkplatz eines Gewerbegebietes am Heifeskamp im Mülheimer Ortsteil Dümpten Die Personen hatten sich zuvor in sozialen Netzwerken verabredet und waren aus dem gesamten Ruhrgebiet sowie dem Rheinland angereist. Da offenbar massiv gegen das Infektionsgesetz verstoßen wurde, informierten Passanten die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten stellten sie eine Vielzahl von Personen fest, die tatsächlich den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht einhielten, keinen Mund-Nasenschutz trugen und so gegen das Infektionsgesetz verstießen. Konsequenz: Platzverweis!

Mit Unterstützung von Polizeikräften aus anderen Inspektionen und der Bereitschaftspolizeihundertschaft waren zuvor die Personalien der Beschuldigten festgestellt und die Gesetzesverstöße auch durch Videoaufzeichnungen dokumentiert worden. Die Szene verließ den Treffpunkt umgehend widerstandslos. (red)