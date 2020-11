Als langjähriger Fraktionschef der Mülheimer CDU hat Wolfgang Michels (74) die Mülheimer Kommunalpolitik in der Vergangenheit mitgeprägt wie kaum ein anderer. Wir trafen den Politiker im Ruhestand zu einem Bilanzgespräch.

26 Jahre im Stadtrat. Herr Michels, tut es nicht weh, sich gerade jetzt, wo die CDU wieder einen OB stellt, aus dem Stadtrat zurückgezogen zu haben?

Zur Person: Wolfgang Michels Wolfgang Michels ist 74 Jahre alt und gebürtiger Mülheimer. Seit 1977 wohnt er in Saarn . Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Er hat das heutige Ziegler-Gymnasium besucht und in Aachen Maschinenbau studiert . Beruflich hat er zunächst bis 1982 als Entwicklungsleiter bei Krupp im Lokomotivenbau gearbeitet, danach viereinhalb Jahre als Konstruktionsleiter bei der Ruhrtaler Maschinenfabrik im Dichterviertel. Schließlich war er 25 Jahre bei Zenit als Unternehmensberater . Nach einer Besichtigung des Ruhrtunnels ist Michels Anfang der 90er-Jahre in die CDU eingetreten. „Ich stand da und hab zu mir gesagt: Diesen Unsinn müsste man eigentlich stoppen. Was ich da allerdings nicht wusste: Dass auch die CDU in Teilen für den Bau des Tunnels war“, erinnert er sich. Noch zwei Jahre lang hatte Michels nach seiner Übernahme des CDU-Fraktionsvorsitzes 2007 Beruf und politisches Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen versucht, das sei nicht leicht gewesen. Fraktionschef blieb Michels bis November 2017. Er war 26 Jahre als Stadtverordneter tätig.

Michels: Ein klein wenig schon. Aber wenn ich an meine Gesundheit denke, musste es einfach sein. Ich mache auch gerne Platz für jüngere Leute mit neuen Ideen.

Erinnern Sie sich an 1994. Was war Ihr Antrieb, in der Ratspolitik mitzumischen?

Es war der Ruhrtunnel. Man will natürlich alles besser machen als das, was gerade läuft. (lacht) Ich musste aber leider feststellen, dass man in der Politik Mehrheiten braucht, auch wenn man meint, noch so gute Ideen zu haben.

Mit welcher Idee, die dann nicht umsetzbar war, sind Sie denn in die Politik eingestiegen? War es der Baustopp für den Ruhrtunnel?

Den konnte ich nicht mehr stoppen. Das war schon zu spät. Nutzen und Kosten standen in keinem Verhältnis. Aber eine Reorganisation des ÖPNV war so eine Idee. Das ist ein Thema, das immer noch ansteht. Ich möchte den Schienenverkehr optimieren, die Qualität könnte besser und das, was am Ende zu zahlen ist, wesentlich geringer sein. Es ist Verschwendung, leere Fahrzeuge durch die Stadt fahren zu lassen.

Jetzt kann man ja nicht die Straßenbahn morgens im Schülerverkehr, wenn sie voll ist, fahren lassen, und danach im Betriebshof stehen lassen. Das wäre sicher auch nicht wirtschaftlich.

Beim Verdi-Aktionstag „Rettet Bus und Bahn“ im Juni 2015 zieht Wolfgang Michels symbolträchtig mit der ehemaligen Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld einen Bus durch Mülheims Innenstadt. Michels war lange Jahre Aufsichtsratsvorsitzender der Mülheimer Verkehrsgesellschaft. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Wir könnten Straßenbahnen und Busse morgens im Schülerverkehr im Zehn-Minuten-Takt fahren lassen, vielleicht auch noch mal zu den Spitzen mittags und nachmittags. Dazwischen dem Bedarf entsprechend eben weniger.

Wäre Straßenbahn-Infrastruktur Ihrer Meinung nach auch abzubauen?

Die Infrastruktur ist historisch so gewachsen, entspricht in Teilen aber nicht mehr dem Bedürfnis, das wir heute haben. Dann muss man auch hingehen und abbauen, wie die Linie zwischen Hauptfriedhof und Flughafen oder den Kahlenberg-Ast.

Gar von Putsch war die Rede, als die CDU-Fraktion im Mai 2007 ohne Vorankündigung und Einbindung des Parteivorstands Ihrem Vorgänger als Fraktionsvorsitzenden, Paul Heidrich, mitten in der Ratsperiode das Misstrauen aussprach und Sie zum Fraktionschef machte. Erinnern Sie sich!

Die Fraktion war unzufrieden und ich bin dem Wunsch der Fraktion, das Amt zu übernehmen, nachgekommen.

In Ihrem ersten Interview als Fraktionschef haben Sie gesagt, Ihre Vision sei es, Mülheims Schulden auf Null zu bringen. Das ist, obwohl die CDU mit der SPD viele Jahre die Etatkoalition gebildet hat, gründlich daneben gegangen. Noch in Ihrer Amtszeit als Fraktionsvorsitzender ist die Stadt in die Überschuldung gerutscht. Was ist schiefgegangen?

Es ist eine ganze Menge schiefgegangen. Das habe ich in meinen Haushaltsreden aber immer wieder aufgezählt. Dass wir den Haushalt mit der SPD mitgetragen haben, hatte einen einfachen Grund: Wir hatten eine Menge an Projekten geplant, in erster Linie die Renovierung von Schulen. Um diese Planung nicht zu gefährden, muss man einen Haushalt verabschieden. Sonst hätten wir für jedes Projekt in Düsseldorf um Zustimmung bitten müssen. So konnten wir sehr viel in Schulen investieren. Wenn Sie sich mal die Schulen in den Nachbarkommunen angucken: Dass man dort, wenn es regnet, Eimer hinstellen muss, um Wasser aufzufangen – so etwas gibt es in Mülheim nicht. Und auch nicht irgendwelche Sanitäranlagen, die so sind, dass man dort nicht mehr hingehen möchte. Über die PPP-Projekte kann man sich streiten, ob das gut war. Auf jeden Fall aber sind die Schulen auf Vordermann gebracht worden.

Was ist schiefgegangen?

Es gibt eigentlich drei Gründe, warum wir nicht auf Null gekommen sind. Erstens haben wir noch viel zu viele freiwillige Leistungen, die bei genauerem Hinsehen nicht unbedingt erforderlich sind, etwa die Subventionierung des AZ, die Klimainitiative und viele weitere. Zweitens ist die Frage, ob die pflichtigen Aufgaben mit dem Aufwand betrieben werden müssen, wie wir es tun. Mülheim steht ganz weit oben in der Statistik des RVR, wie viele Mitarbeiter die Städte für einzelne Aufgaben bereithalten. Drittens: Als ich meine erste Haushaltsrede hielt, habe ich das böse Wort Konnexität gebraucht. Der Bund hat uns durch Gesetze Kosten aufgebürdet, die wir zu tragen haben, etwa bei den Soziallasten. Das sind hier in Mülheim jedes Jahr über 50 Millionen Euro. Der Solidarpakt Ost hat uns etwa 200 Millionen Euro gekostet, die über Kassenkredite finanziert wurden.

Kämmerer Mendack hat allein für die vergangenen zehn Jahre aufgezeigt, dass 500 Millionen Euro plus X von Mülheim selbst zu verantwortende Schulden seien. Wo sehen Sie die Eigenverantwortung auch Ihrer Partei für die desaströse Entwicklung?

Dass wir vielleicht nicht an allen Stellen den Daumen so draufgehalten haben, wie es eigentlich hätte sein müssen.

Ein Beispiel?

Wir haben ja mal im Rat einen Beschluss gefasst, dass wir keine Maßnahmen mehr durchführen, nur weil es dafür Fördermittel gibt. Fördermittel sind ein unheimliches Gift. Da winkt einer mit Fördermitteln, dann ist man sofort sehr aufgeschlossen. Beispielsweise der barrierefreie Ausbau von Haltestellen: Es wird ja gefordert, dass das System barrierefrei sein muss. In jedem Bus ist eine Rampe; sie ist Teil des Systems. Dann wird gesagt: Da muss ja der Fahrer jedes Mal aufstehen. Ich frage jedoch: Wie oft fährt denn jemand mit, der die Rampe benötigt?

Sie sind bis ans Ende Ihrer Ratsarbeit bei Ihrem Appell geblieben, den nächsten Generationen nicht einen derart hohen Schuldenberg zu hinterlassen. Ein Schuldentreiber war und ist der hoch defizitäre Nahverkehr. Sie waren lange Aufsichtsratsvorsitzender der Mülheimer Verkehrsgesellschaft. Auch die CDU ist da in der Vergangenheit keine klare Linie zum Defizitabbau gefahren. Warum nicht?

Weil wir keine Mehrheiten hatten. Aber wir haben auch eine Menge gemacht, haben etwa den Gutachter Bruns die MVG analysieren lassen, wodurch eine ganze Menge eingespart wurde. Alles ging aber nicht, auch wegen der Mitbestimmung. Wir haben auch das Gutachten zur Frage „Gummi statt Stahl“ in Auftrag gegeben und haben immer darauf beharrt, endlich mal mit der Umsetzung anzufangen. Da ging es in der ersten Umsetzungsstufe beispielsweise um den Ersatz der Straßenbahnlinie 104 auf dem Kahlenbergast durch Busse. Aber die MVG und heute die Ruhrbahn sind nur Dienstleister, sie fahren nur das, was durch den Nahverkehrsplan, der vom Rat der Stadt beschlossen wird, vorgegeben ist.

Zehneinhalb Jahre standen Sie an der Spitze der CDU-Fraktion. Ihre Zeit war geprägt von einer Großen Koalition mit der SPD in wesentlichen Fragen, auch wenn die CDU auch Nadelstiche gegen die SPD gesetzt hat, so beim Beschluss gegen die sogenannte Zukunftsschule an der Bruchstraße oder für den schnellstmöglichen Flughafen-Ausstieg. Hat die CDU sich mit dieser Allianz der Großen nicht eigener Führungsansprüche beraubt? Die Wahlergebnisse 2009 und 2014 waren für die CDU sehr enttäuschend.

2014 sind wir mit 15 Leuten in den Rat gewählt worden, also mehr als heute.

Aber die CDU hat auch 2014 ihr Ziel verfehlt, die SPD als stärkste Kraft abzulösen.

Das stimmt, das haben wir nicht geschafft. Wenn man jedoch etwas erreichen will, ist es besser, wenn man miteinander spricht. SPD-Fraktionschef Wiechering und ich haben alle wesentlichen Probleme, die es zu lösen galt, diskutiert, bevor man damit an die Öffentlichkeit ging. Wenn man das Hinterzimmerpolitik nennen will, soll man es machen. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben miteinander gesprochen. Das hat die Diskussion in einzelnen Punkten ein klein wenig erleichtert. Vor meiner Zeit gab es häufig unangenehme Auftritte im Rat und in den Ausschüssen, wo man sich gegenseitig beschimpfte. Als wir miteinander gesprochen haben, war die Atmosphäre besser. Zum Flughafen: Die CDU war, das war noch vor meiner Zeit, immer dafür, den Flughafen weiterzuentwickeln. Dann haben wir die Wahlkreise Menden/Holthausen verloren. Irgendwann kam dann der Vorschlag der Kreispartei, den Flughafen aufzugeben. Und siehe da, das war der Wählerwille, und wir gewannen die Wahlkreise.

Noch mal zur „Großen Koalition“ in wesentlichen Fragen. Hat sich die CDU mit der Nähe zur SPD der eigenen Führungsansprüche beraubt?

Im Gegenteil. Wir haben durch die Gespräche mit der SPD wesentlich mehr erreicht, als wenn wir auf Konfrontation gegangen wären. Wenn wir beispielsweise über den Haushalt gesprochen haben, hat mir die Fraktion ein Tableau mitgegeben: Da waren Punkte aufgelistet, die wir verhandeln wollten, und Punkte, die für uns ein No-Go waren.

Ihr Verhandlungspartner auf Seiten der SPD war manches Mal bis in die Nacht vor einer Etatentscheidung hinein Dieter Wiechering. Sie und Herr Wiechering – beschreiben Sie mal selbst, wie gut es sich verhandeln ließ!

Haben so manch eine harte politische Verhandlung geführt: der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende Dieter Wiechering (links) und sein Pendant bei der CDU, Wolfgang Michels. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Das war sehr schwierig, auch wenn wir uns in vielen Punkten einig waren. Aber es wurde klar ausgesprochen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Herr Wiechering und Herr Schindler [SPD-Fraktionsgeschäftsführer] uns aufs Glatteis oder hinters Licht führen wollten. Allerdings: Es war eine Zweckgemeinschaft.

Ziehen Sie mal selbst Bilanz für Ihre Zeit im Rat! Mit welchen Ergebnissen sind Sie nach einem Vierteljahrhundert besonders zufrieden?

Ich hoffe zu der Erkenntnis beigetragen zu haben, dass wir sparen müssen und nicht auf Kosten unser Enkel leben. Ein weiterer Punkt: Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass für die sicherlich sinnvollen Gesetze, die in Berlin verabschiedet wurden, Berlin auch die Kosten übernehmen muss. Und ich habe immer darauf gedrängt, dass die Schulen auf Vordermann zu bringen sind.

Was würden Sie heute anders entscheiden?

Vielleicht war ich in verschiedenen Punkten zu nachsichtig. Manchmal hätte ich härter sein müssen. Wenn sich etwa ein MVG-Geschäftsführer nebenbei noch als Geschäftsführer der Essener Evag einstellen lässt. Das war wirklich ein starkes Stück. Bei einigen Stadttöchtern würde ich bei den Ausgaben vielleicht etwas genauer hinschauen.

Im April 2016, da waren Sie noch Fraktionschef, haben gleich drei Mitglieder die CDU Ratsfraktion verlassen und mit anderen den Bürgerlichen Aufbruch begründet . Warum konnten Sie Frank Wagner, Ramona Baßfeld und Frank Blum nicht in der Fraktion halten?

Weil die Leute grundsätzlich andere Einstellungen zur Flüchtlingsfrage hatten und nicht die Werte vertraten, die ich als Wert für die Gesellschaft sehe. Die Kanzlerin wurde von ihnen in recht unflätiger Weise beschimpft. Es gab keinen Grund für den Austritt, der sich aus der Fraktion heraus ergeben hätte.

Fraktionsintern hatten Sie bis zur Ankündigung Ihres Rückzug von der Fraktionsspitze im Jahr 2017 Gegenwind auszuhalten. Am Ende stand eine Pattsituation, die gar den ersten Wahlgang für einen neuen Fraktionsvorsitzenden scheitern ließ. Waren Sie zu wenig Integrationsfigur, dass es so weit kommen musste?

Es gab nicht nur zwei Lager. Es gab für jedes Thema immer wieder neue Lager. Die Mitglieder der Fraktion hatten ihre eigene Meinung und haben sich nicht von mir gängeln lassen. Das halte ich aber für ganz natürlich und vor allem demokratisch. Es gab damals die Leute, die Markus Püll als meinen Nachfolger haben wollten, und die, die Heiko Hendriks haben wollten. Die Lösung, die sich schließlich aus dem Suchprozess ergab, war auf jeden Fall die beste.

Ihre Nachfolgerin Christina Küsters war der Kompromiss zwischen den Lagern. Sie haben ihr im Frühjahr vor dem CDU-Parteitag zur Nominierung der Kommunalwahlkandidaten ein sehr gutes Zwischenzeugnis ausgestellt. Was macht Frau Küsters so gut?

Ich halte Christina Küsters für ausgesprochen fähig, sie erledigt ihre Aufgabe sehr gut. Wenn ich jetzt sage, sie macht das besser als ich, ist das sehr negativ für mich. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch; bei manchen Themen bin ich sehr schnell oben an der Decke; ich bin zwar auch schnell wieder unten. Bei Christina Küsters ist das anders. Sie kommt gar nicht erst da oben hin. Sie ist wirklich ausgleichender als ich und geht auf alle ein. Dabei lässt sie sich aber nicht vereinnahmen. Mit der Aufgabe ist sie gewachsen. Sie ist eine sehr gute Wahl.

Sie haben unglaublich viel Zeit als Ehrenamtler in die Kommunalpolitik investiert. Was machen Sie nun mit Ihrer gewonnenen Zeit?

Erst mal aufräumen. Sie glauben gar nicht, was sich da alles ansammelt. Auch meine Frau hat in der Zeit eine ganze Menge erdulden müssen. Wir können jetzt mehr gemeinsam machen, mal verreisen, an die Ostsee fahren. Man kann sich um die Enkel kümmern und die elektrische Eisenbahn muss auch mal aufgebaut werden. . .

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten zum Abschied aus dem Rat: Was wäre es?

Dass nicht mehr so viel Geld ausgegeben wird, dass der ÖPNV auf Vordermann gebracht, ein vernünftiger Nahverkehrsplan gemacht wird. . . Der Wünsche sind sehr viele.

Schwarz-Grün? Geht das gut?

1994 bis 1999 ging das eigentlich ganz gut. Wir haben uns da zusammengerauft, etwa im Bereich der Verkehrsplanung. Ich glaube, dass heute eine Zusammenarbeit sogar leichter möglich sein müsste als es damals war. Selbstverständlich gibt es heute auch noch No-Gos, beispielsweise dürfte sich die CDU in Saarn nicht mehr sehen lassen, wenn eine Straßenbahn dorthin gebaut wird.

Täglich über alle Nachrichten in Mülheim informiert sein: Hier können Sie unseren Newsletter abonnieren.