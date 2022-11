Wohnraum für Mülheimer Familien: Arbeiten in Heißen starten

So sollen die Gebäude an der Ecke August-Schmidt-Straße/Heinrichstraße in Mülheim eines Tages aussehen.

Mülheim. Bekannt war’s schon länger, nun starten die Arbeiten: An der Ecke August-Schmidt-Straße/Heinrichstraße in Mülheim entsteht Wohnraum für Familien.

Der Mülheimer Wohnungsbau (MWB) startet ein Neubauprojekt in Mülheim-Heißen: An der Ecke August-Schmidt-Straße/Heinrichstraße beginnen jetzt die Arbeiten für den Bau von vier Reihenhäusern und zwei Doppelhaushälften.

Alle Häuser werden eine Wohnfläche zwischen 130 und 140 Quadratmetern aufweisen, teilte die Wohnungsbaugenossenschaft mit – damit eigneten sie sich besonders für junge Familien auf der Suche nach eigenem Immobilienbesitz. Der Kaufpreis werde zwischen 600.000 und 637.000 Euro je Einheit liegen, teilte MWB-Pressesprecher Andreas Winkler am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Immobilienkäufer können ihr neues Zuhause individuell gestalten

„Wir haben bei unseren Projekten am Fünter Hof, am Bokenbeck, bei den Gartenhöfen Saarn 2 und zuletzt am Wenderfeld erlebt, wie wichtig es den Menschen ist, dass sie ihr Zuhause individuell gestalten können“, so Carolin Partsch, Leiterin der Abteilung Immobilienvertrieb. „Unsere Architekten werden es daher auch bei diesem Neubauprojekt den Immobilienkäufern anbieten, die Grundrisse den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen.“

Das Projekt ist schon seit längerem in Vorbereitung und gehört zum Bereich des Bauträgergeschäfts der Wohnungsbaugenossenschaft. In der jetzigen Lage – bedingt durch erhebliche Preissteigerungen und Materialverknappungen im Bausektor – behalte man es sich noch vor, einen Termin für die Fertigstellung der Gebäude zu nennen: Angepeilt aber sei die Übergabe für das vierte Quartal 2024.

