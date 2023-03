Wochenendtipp: Street Food & Music Festival in Mülheim

Mülheim. Am Freitag geht das mehrtägige Street Food & Music Festival auf dem Mülheimer Rathausmarkt in eine neue Runde. Das steht auf dem Programm.

Das Street Food & Music Festival verwandelt die Mülheimer Innenstadt ab Freitag, 31. März, wieder in ein Paradies für Leckerschmecker. Bis Sonntag, 2. April, haben Besucher auf dem Rathausmarkt die Gelegenheit, auf eine kulinarische Weltreise zu gehen. Mit viel Liebe zum Detail und voller Begeisterung werden internationale Spezialitäten aus modernen Food Trucks serviert.

Mexikanisch, amerikanisch, französisch oder doch lieber die deutsche Hausmannskost? Das Street Food & Music Festival setzt auf eine große Auswahl an Snacks – von süß bis herzhaft. Wie wäre ein saftiger Burger mit knackigem Salat und feurig-würziger Sauce oder doch lieber fluffige Poffertjes mit süßen Toppings?

Das Musikprogramm beim Mülheimer Street Food & Music Festival 2023

Auch bei den Getränken wird die Auswahl groß sein, denn: „Zu jedem Gericht muss es einen passenden Drink geben“, sagt Veranstaltungsleiter Alexander Binevitch. Zum Burger passt vielleicht am besten ein Bier. Oder wie wäre vielleicht ein Cocktail zum Start in den Frühling? Ein Klassiker ist sicher der brasilianische Caipirinha, oder der – angeblich aus den USA stammende – Sex on the Beach. Wer es etwas ausgefallener mag, ist mit einem Red Mojito gut bedient: mit Erdbeersirup, Beeren und Minze.

Darüber hinaus wird es eine Bühne mit Livemusik geben. Das Musikprogramm mit Bands und Solokünstlern läuft Freitag ab 18 Uhr.

Street Food & Music Festival 2023 – das Programm

Freitag, 31. März: Opening: 13.00 Uhr, Live on Stage: Fly High ab 18.00 Uhr (Coverband mit einem Programm von Rock, Pop und Heavy Metal, daneben eigenproduzierte Songs).

Samstag, 01. April: Opening: 12.00 Uhr, Live on Stage: Noah Warwel ab 15.00 Uhr (Pop, Rock, Akustik), danach REBOOT ab 18.00 Uhr (Coverband mit Rock- und Popsongs).

Sonntag, 02. April: Opening: 12.00 Uhr, Live on Stage: Cesare ab 14.00 Uhr (Folk, Pop, Rock).

