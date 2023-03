Winterweißes Mülheim im März: MEG streut viele Tonnen Salz

Mit den Hunden raus in den Schnee: Ein bisschen Winteridylle konnten die Mülheimer am Mittwoch zum Beispiel im verschneiten Uhlenhorst erleben.

Mülheim. Für einige Stunden war Mülheim am Mittwoch ein kleines Winterwunderland. Dicke Schneeflocken fielen. Was das für MEG, Feuerwehr und Polizei hieß.

Pausenlos fielen am Mittwochvormittag in Mülheim dicke Flocken vom Himmel. Bis zu zehn Zentimeter Schnee bedeckten Bäume, Dächer, Autos. . . und verwandelten die Stadt vorübergehend in ein Winterwunderland. Die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) schickte drei Streufahrzeuge auf die Straße.

Rund zehn Tonnen Salz, so schätzt Rebecca Keskin, Sekretärin der MEG-Geschäftsführung, werden die Kollegen im Laufe des Tages im Stadtgebiet streuen. Da es nicht glatt sei, außerdem immer wärmer werde und schon kräftig taue, seien aktuell keine weiteren Fahrzeuge erforderlich. „Wir halten trotzdem einige Mitarbeiter in Bereitschaft. Und behalten das Wetter weiter im Blick.“

Mülheimer Feuerwehr hatte bis mittags „noch keinen einzigen schneebedingten Einsatz“

Die Mülheimer Feuerwehr hatte bis zur Mittagszeit „noch keinen einzigen schneebedingten Einsatz“, so Pressesprecher Florian Lappe auf Nachfrage. Von Unfällen aufgrund der Witterung sei ihm nichts bekannt. Und auch die hiesige Polizei blieb entspannt: „Wir hatten nur einige Unfälle in Essen. In Mülheim war bis jetzt alles ruhig“, so Pressesprecher René Bäuml.

Szene aus Mülheim-Broich: Am Mittwochmorgen schneite es ununterbrochen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim