Man hört den imposanten Löwen fast brüllen, so naturgetreu hat Sonja Kreisel ihn auf die Leinwand gebracht. Die Künstlerin, die sich erst seit sieben Jahren hauptberuflich der Malerei widmet, liebt wilde Tiere und ist „von der Schöpfung fasziniert“. So sind es vor allem Lebewesen, die sie mit Acryl- oder Pastellfarben beinahe fotorealistisch abbildet. Als Vorlage dienen ihr dabei oft Wildlife-Fotografien.

Mülheimerin ist als Lebenskünstlerin unterwegs

„Tiere waren schon als Kind mein Thema“, berichtet die 41-Jährige. Auch damals habe sie schon viel gemalt. Doch auf die Kunst als Beruf zu setzen, das war ihr zunächst zu heikel. Sie wurde Fremdsprachenkorrespondentin, übte den Job aber nicht aus. Stattdessen war sie als Lebenskünstlerin und Weltenbummlerin unterwegs: Sie arbeitete in einem französischen Skiort als Rezeptionistin, ging dann nach Brasilien, wo sie sich in einer Missionsstation um Straßenkinder kümmerte. „Damals bin ich auch zum Glauben gekommen“, erinnert sie sich.

Ein Tierbild, gemalt von der Mülheimer Künstlerin Sonja Kreisel. Foto: Joerg Schimmel / FUNKE Foto Services

Mit ihrem schottischen Mann zog sie später nach Glasgow, arbeitete dort etwa zehn Jahre lang für eine Gemeinde – unter anderem in der Bibelschule. Später, wieder Single, ging es zurück nach Frankreich, wo sie auf einem Campingplatz eine Anstellung fand – und schließlich kehrte sie nach Deutschland zurück. „Ich bin irgendwie mit der Künstlergruppe Transforming Arts in Kontakt gekommen. Das ist ein Zusammenschluss von christlichen Künstlern aus Europa“, erläutert Sonja Kreisel. Über die Mülheimer Künstlerin Mayra Pankow gelangte sie nach Mülheim.

Den Charakter der Lebewesen einfangen

Und hier ging es richtig los mit dem Malen. „Ich male fast nur gegenständlich. Abstraktes wird mir schnell langweilig“, sagt sie. Portraits von Tieren und Menschen machen den Großteil ihrer Werke aus. „Es geht mir darum, den Charakter der Lebewesen einzufangen und die Geschichte, die sie zu erzählen haben“, so Sonja Kreisel. Nach Fotografien fertigt sie erst eine Bleistiftzeichnung an, dann wird die Farbe in vielen Schichten aufgetragen, sodass die Räumlichkeit im Bild entsteht. Detailgetreu wird das Gesehene festgehalten.

Eine andere „kreativ Seele“ hat die Künstlerin in Ihrem Mann Elmar gefunden. Der Handchirurg begann, durch ihre Bilder angeregt, Tierskulpturen anzufertigen. Figuren aus Pappmaché oder Drahtgestelle beklebt er mit unzähligen kleinen bunten Mosaiksteinchen, die er dann verfugt. Das Wohnzimmer der Kreisels ist längst ein Zoo, in dem Giraffen, Elefanten, Affen, Pferde und Hühner hängen oder stehen.

Künstlerin malt auch live

Als Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde in Duisburg malt Sonja Kreisel auch live – auf christlichen Konferenzen, bei Treffen oder Gottesdiensten. „Die Bilder beziehen sich meist auf Bibelstellen, sie sollen so etwas wie eine gemalte Predigt sein, wollen eine Botschaft überbringen“, erklärt sie. Auch in ihren Tiermotiven drückt sich diese Kunde aus. In der Haltung eines Tieres, in seinem Blick oder der Umgebung werde beispielsweise deutlich, „dass Gott uns leitet und lenkt“ oder „dass er leidenschaftlich für uns da ist“.

Sonja und Elmar Kreisel sind darüber hinaus auch gemeinsam kreativ – schaffen und machen etwas, das sie in Kanada kennengelernt haben, das aber in Deutschland noch wenig bekannt ist. Sie fertigen sogenannte Tanzflaggen an, also Flaggen aus großen gefärbten Seidentüchern, die für Tanzaufführungen genutzt werden.

Paar fertigt gemeinsam Tanzflaggen an

„Theater- und Tanzensembles oder auch Kindergruppen nutzen diese Tücher, wir vertreiben sie übers Internet und sind da in Europa in eine Marktlücke gestoßen“, sagt Sonja Kreisel. Sie und ihr Mann treten auch selber mit den bunten Flaggen auf. „Wir bewegen uns gerne, gehen beide voll darin auf“, sagen sie. Die nächste Darbietung soll beim christlichen Blue-Flame-Festival in Neumünster stattfinden.

Informationen unter sonjakreisel.com