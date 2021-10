Einen Teppich webte die Performancetruppe God’s Entertainment in der Vier.zentrale in Mülheim.

Kultur Wiener Performance-Künstler weben Teppich in Mülheim

Mülheim. „Unter dem Teppich“ heißt eine Installation von God’s Entertainment aus Wien, die bis 14. November in der vier.zentrale in Mülheim zu sehen ist.

Das Wiener Performance-Kollektiv God’s Entertainment ist zu Gast in der vier.zentrale an der Leineweberstraße 15. Dort zeigt die Truppe am Donnerstag, 28. Oktober, um 19 Uhr eine Performance bevor um 20 Uhr die Ausstellung „Unter dem Teppich“ eröffnet wird. Diese läuft bis zum 14. November, jeweils von 12 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Was wird unter den Teppich gekehrt in Deutschland und der gesamten europäischen Gemeinschaft? Diese Frage nehmen God’s Entertainment zum Anlass für eine künstlerische Recherche und die daraus resultierende Installation „Unter dem Teppich“. 2020 haben die Künstlerinnen und Künstler in der vier.zentrale, einen Teppich (Ćilim) gewoben. Seine Fäden und seine Struktur stehen symbolisch für gesellschaftliche Zusammenschlüsse und Menschen aller Art.

Einen Blick unter den Teppich können die Besucher werfen

Der Prozess des Webens und des Zusammenarbeitens wurden sowohl im Schaufenster in Mülheim als auch im Livestream für die ganze Welt sichtbar. Neue Materialien wurden in der Ruhrstadt gesammelt, sie sind in die Installation eingeflossen. Die Besucher können sich „unter dem Teppich“ aufhalten und ihn von unten beäugen.

„Unter dem Teppich“ war seit 2019 auf verschiedenen Festivals zu sehen. God’s Entertainment arbeitet in den Bereichen Performance, Happening, Visual-Art und Sound. Die Kunstprojekte der Gruppe hinterfragen politische und kulturelle Identitäten. Als Spielfeld nützt God’s Entertainment auch den öffentlichen Raum.

