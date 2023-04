Wiederkehr des Nationalismus – Lesung im Mülheimer Theater

Patrick Bahners liest im Theater an der Ruhr in Mülheim aus seinem Buch „Die Wiederkehr. Die AfD und der deutsche Nationalismus“ (19. April).

Mülheim. Um den neuen deutschen Nationalismus geht es in einem Buch von Patrick Bahners (FAZ). Er liest am 19. April in Mülheim – Diskussion inklusive.

„Die Wiederkehr. Die AfD und der deutsche Nationalismus“ lautet der Titel eines Buches, das Patrick Bahners geschrieben hat. Er war von 2001 bis 2011 Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist aktuell FAZ-Ressortleiter Geisteswissenschaften und FAZ-Berichterstatter über Kultur in NRW. Im Theater an der Ruhr wird er am Mittwoch, 19. April, ab 19.30 Uhr aus seinem jüngst erschienenen Werk vorlesen, das Publikum ist danach herzlich zur Diskussion eingeladen.

Bahners lotet in seinem Buch das Verhältnis der AfD zur parlamentarischen Demokratie und wiederum deren Reaktion auf die AfD aus. Es stand auf der Bestenliste für Sachbücher (bei Zeit, ZDF und Deutschlandfunk) im März 2023 auf Platz eins. In sieben Kapiteln widmet sich der Autor dem wiedererstarkten Nationalismus. Er skizziert die AfD, Alexander Gauland als „Strategen der Wende“, Verschwörungstheorien, „Vier Gestalten des neuen Nationalismus“. Es geht auch um den „Testfall Thüringen“, die „Illoyale Opposition“ und die Verbindung der Nationalisten zu Russland.

Zur AfD in Mülheim lesen Sie:

Der Klett-Cotta-Verlag schreibt: „Im Zusammenspiel mit populistischer Protestkultur und den Legitimationsproblemen demokratischen Regierens ist der Nationalismus auch in Deutschland zurückgekehrt. Mit kuriosen Protagonisten und grotesken Eklats konnte er sich eine permanent erregte Öffentlichkeit zunutze machen und zeigt sich so nicht mehr nur in den Reihen der AfD, sondern bei allen Parteien. Patrick Bahners schildert unterhaltsam und präzise, wie sich das politische Leben verändert hat und verändern wird, wenn sich der Protest von rechts im System weiter etabliert. Der Nationalismus ist in seiner neuen Erscheinung paradoxerweise zu einer regierungs- und staatsfeindlichen Auffangideologie geworden.“

Der Eintritt ist frei. Ort: Theater an der Ruhr, Akazienallee 61

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim