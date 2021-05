Wieder werden in Mülheims Raffelbergpark Bäume gefällt

Mülheim. Schon wieder müssen im schmucken Raffelbergpark in Speldorf Bäume gefällt werden. Mülheims Stadtverwaltung erklärt, warum dies so sein muss.

Schon wieder fallen im Raffelbergpark in Speldorf Bäume. Im Juni soll die Motorsäge ihren Dienst tun.

Da die Verkehrssicherheit einer Stieleiche und zweier Buchen laut Stadtverwaltung nicht mehr gewährleistet werden kann, sollen erneut Bäume in Speldorfs Vorzeige-Grünanlage gefällt werden. Das sei das Ergebnis einer Kontrolle, die Mitarbeiter des städtischen Grünflächenmanagements vorgenommen hatten, hieß es. Bestätigt habe dies ein Sachverständigenbüro nach weitergehenden Untersuchungen.

Eiche im Mülheimer Park von Wurzelfäulenpilz befallen

An einer Eiche sei ein Pilzbefall (Hallimasch Armillaria) im Bereich vom Stammfuß festgestellt worden, so Peter Schuhmacher vom Grünflächenmanagement. Der Hallimasch sei ein aggressiver Wurzelfäulenpilz. In der Krone einer Buche seien bereits mehrere absterbende Starkäste aufgefallen, bei denen sich, an der Astbasis, bereits die Rinde ablöse. Es handele sich bei diesen Schäden um Anzeichen der „Buchenkomplexkrankheit“.

„Für die Bäume im Bereich vom Theater an der Ruhr wurden eine Empfehlung zur Fällung innerhalb von drei Monaten durch den Sachverständigen abgegeben. Die Fällung erfolgt Angang Juni“, so Stadtsprecher Volker Wiebels.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim