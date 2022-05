Die Evangelische Jugend im Rheinland hatte zu einem interaktiven Zukunftskongress in die Mülheimer Petrikirche eingeladen. In einer Diskussionsrunde sprachen die Teilnehmenden über das Thema „Kirche verändern? Hold my beer", es diskutierten (v.r.) Friederike Epp (Vorstandsmitglied der Ev. Jugend Rheinland), Anna-Nicole Heinrich (Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland) und Thorsten Latzel (Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland).