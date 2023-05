Wohnen Wie Hauseigentümer in Mülheim Baumaßnahmen gefördert kriegen

Mülheim. Immobilieneigentümer aufgepasst! Für Maßnahmen an Fassade und Hof gibt es in Mülheim Fördersummen abzurufen. Was man tun muss, um zu profitieren.

Ein neuer Anstrich der Fassade oder ein grünes Dach gefällig? Hauseigentümer, die Arbeiten an ihrer Immobilie planen, können vom Hof- und Fassadenprogramm der Stadt profitieren. In den kommenden Tagen erhalten Eigentümer, deren Immobilien sich innerhalb des Stadterneuerungsgebietes der Innenstadt befinden, ein Anschreiben mit Informationen zum „Hof- und Fassadenprogramm Mülheimer Innenstadt“. Mehr als 1300 Briefe sind bereits verschickt worden.

Im Rahmen eines finanziellen Förderzuschusses von bis zu 40 Prozent der förderfähigen Maßnahmenkosten sind beispielsweise die Instandsetzung, die Reinigung und/oder der Anstrich der Fassadenflächen sowie die Entsiegelung und Begrünung von privaten Hofflächen förderfähig. Auch die Begrünung von etwa Haus- und Garagendächern ist förderfähig.

Wohnen in Mülheim: Förderung bis Ende 2025 möglich

Eine Antragstellung ist bis 2025 möglich. Eigentümer einer Immobilie in der Mülheimer Innenstadt, die keinen Brief erhalten, aber dennoch aber Interesse am Förderprogramm haben, können sich beim Team Innenstadt melden.

Zwischen 2016 und 2019 wurden mittels dieses Förderprogramms Maßnahmen an 32 Immobilien im Stadterneuerungsgebiet gefördert. Nun wurde in 2023 das Programm im Rahmen der Städtebauförderung mit weiteren Landes- und Bundesmitteln hinterlegt und Eigentümer haben seit Anfang März wieder die Möglichkeit, Fördermittel zu erhalten. Laut Team Innenstadt ist bereits eine positive Resonanz auf das Programm zu verzeichnen. Aktuell berät das Team Eigentümer von rund 20 Immobilien.

Die Fördermittel des Hof- und Fassdenprogramms stehen bis Ende 2025 zur Verfügung. Der Kontakt zum Team Innenstadt ist telefonisch unter 0208 / 455 - 6115 oder per Mail an info@team-innenstadt.de möglich. Ansprechpartner sind Maria Papoutsoglou, Jonathan Langer und Jan Ottensmann. Weiterführende Informationen unter: www.team-innenstadt.de.

