Das war einmal die Küche: Denise Kraft hat bis zum Hochwasser am 15. Juli zur Miete in einem Haus in der Mintarder Straße Durch die Aue gelebt. Dort stand das Wasser etwa einen halben Meter hoch im Erdgeschoss. Das Haus gilt derzeit als unbewohnbar, Denise Kraft lebt derzeit in einem Hotel.