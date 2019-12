In seiner Beschlussvorlage zu den Einsparungen im OGS-Betrieb zeichnet Bildungsdezernent Marc Buchholz Möglichkeiten auf, wie die Versorgungslücke von gut 120 Plätzen im Sommer 2020 geschlossen werden könnte.

Es gebe vier Optionen, heißt es: 1. An allen betroffenen Schulen werden die vorhandenen Gruppen maximal ausgelastet. 2. Eltern, die für ihr Kind trotzdem keinen OGS-Platz erhalten haben, könnten von den Schulleitungen an andere Schulen verwiesen werden, die noch Plätze frei haben. 3. Eltern könnten an die verlässliche Betreuung von 8 bis 13 Uhr verwiesen werden. 4. Es könnten in Abstimmung mit den Schulen und OGS-Trägern Angebote fernab von OGS-Gruppen entwickelt werden.