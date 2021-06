Wie die Funke Mediengruppe sich um Hund und Halter kümmert

Dennis Jerchow, Pressesprecher bei Funke, und Katja Bauer, Redakteurin in der Lokalredaktion Mülheim, sind die Chief Dog Officers, die Hundebeauftragten der Mediengruppe.

Auch die Funke Mediengruppe ist auf den Hund gekommen. Mitarbeiter der Essener Konzernzentrale können ihren Vierbeiner ab August im Rahmen des Pilotprojektes „Funky Dogs“ mit ins Büro bringen, weitere Standorte können sukzessive folgen.

Um die Einführung von Bürohunden in der Konzernzentrale zu begleiten, hat die Funke Mediengruppe zwei Chief Dog Officers benannt, also Hundebeauftragte, die sich um die Belange der Hundehalterinnen und Hundehalter und ihrer Vierbeiner kümmern, aber auch die Anliegen der anderen Kollegen aufnehmen.

Katja Bauer, Redakteurin in der Lokalredaktion Mülheim, und Dennis Jerchow, Pressesprecher bei Funke, sind die Chief Dog Officers, die das Bürohunde-Projekt betreuen und Anlaufstelle für alle Frage sind. Mit Funky Dogs soll dem Wunsch von Kolleginnen und Kollegen Rechnung getragen werden, auch in der neuen Konzernzentrale in der Essener Innenstadt Hunde mitbringen zu können.

Hunde in der neuen Funke-Konzernzentrale integrieren

Das neue Gebäude, das 2019 fertiggestellt wurde, birgt die Besonderheit von Open-Space-Büros. Dennis Jerchow erklärt: „Wir sind von einer Struktur mit sehr vielen Einzelbüros in eine offene Struktur gezogen.“ Dort Bürohunde zu integrieren, setzt voraus, dass alle Beteiligten – Hundehalter und Vierbeiner, aber auch die umliegenden Kollegen – gut miteinander auskommen.

„Sollte jemand im direkten Umfeld Probleme mit Hunden haben, sei es aus Angst oder wegen einer Allergie, suchen wir nach einer alternativen Lösung“, sagt Jerchow. „Mit dem Projekt wollen wir die Zufriedenheit aller Kolleginnen und Kollegen steigern, egal ob mit oder ohne Hund“, erklärt Katja Bauer. Deshalb ist eigens ein Code of Conduct, ein Regelwerk, aufgestellt worden, an das sich jeder Hundehalter halten muss. Die Hundebeauftragten helfen bei der Umsetzung und beraten die Kollegen, wenn der Hund mit ins Büro kommt.

