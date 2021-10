Wetterdienst warnt für Mülheim vor schweren Sturmböen

In Mülheim muss mit Regen und Sturmböen gerechnet werden. Dieses Bild entstand im Juli in der Innenstadt.

Mülheim. Unwetterwarnung: Sturmtief „Ignaz“ schüttelt auch Mülheim durch. Die Feuerwehr musste am Morgen mehrmals ausrücken, weil Bäume umgestürzt waren.

Das Sturmtief „Ignaz“ hat auch das Ruhrgebiet erreicht und schüttelt die Stadt mit einzelnen Böen kräftig durch. Die Feuerwehr Mülheim ist seit 4 Uhr bei kleineren Sturmereignissen im Einsatz und sieht die Lage noch entspannt.

„Wir hatten bisher fünf Einsätze im Stadtgebiet, wo Bäume umgestürzt und auf die Straßen gefallen waren“, sagte Feuerwehrsprecher Thorsten Drewes kurz nach 8 Uhr am Morgen. Die Einsätze seien nichts besonderes gewesen und über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die Feuerwehr sei in normaler Besetzung und ohnehin „immer auf alle Lagen vorbereitet.“

Auch in Mülheim sind Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 75 und 90 km/h möglich

Das angekündigte Sturmtief wurde vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Auswirkungen auch bis ins Flachland angekündigt. In Mülheim sind laut DWD schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 und 90 km/h möglich. In Schauernähe sowie in ungeschützten Lagen müsse auch mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden.

Bürgerinnen und Bürger sollten sich vor allem vor herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder umherfliegenden Gegenstände in Acht nehmen. Vereinzelt könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, so der DWD. Die Unwetterwarnung besteht bis 18 Uhr.

