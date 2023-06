Wettbewerb: Mülheims Junior-Uni sucht modebegeisterte Kinder

Mülheim. Vier Junior-Unis haben sich zusammengeschlossen. Nun veranstalten sie einen großen Wettbewerb – Mülheims Kinder sind zur Teilnahme aufgerufen.

2019 ist Mülheims Junior-Uni Ruhr an den Start gegangen – Vorbild war eine Einrichtung in Wuppertal. Mittlerweile hat auch Essen einen solchen Lernort für Kinder und Jugendliche geschaffen. Und auch in Daun in der Eifel wollen sie bald eine Junior-Uni eröffnen. Alle vier Einrichtungen tauschen sich intensiv aus, haben jetzt ein Netzwerk gegründet. Erstes spannendes Resultat aus der Kooperation ist ein Wettbewerb, bei dem Mülheimer Kinder gegen Gleichaltrige aus den anderen Städten antreten. Die Junior-Uni im Mülheimer Hafen hofft auf viele kreative Jungen und Mädchen, die mitmachen wollen.

Zur Bewerbung aufgerufen sind Kinder zwischen sieben und zehn Jahren, die Spaß haben, sich mit „Mode der Zukunft“ zu beschäftigen. „Smart, fair, nachhaltig“ sind Begriffe, die Geschäftsleiterin Anke Hötzel aufzählt. Auch zunächst völlig verrückt klingende Ideen haben eine Chance auf intensive Betrachtung: ein stylisher Hut mit eingebautem Sonnenkollektor, der den Strom fürs eigene Handy produziert. Oder ein fesches T-Shirt, das seine Farbe je nach Stimmung des Trägers verändert. Oder eine schicke Regenjacke, die einst eine simple, knallgelbe Ikeatasche war. . . Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Der Kurs ,Das Tapfere Schneiderlein’ gehört an Mülheims Junior-Uni zu den Rennern

Dass sich schon Grundschülerinnen und Grundschüler gern mit Mode beschäftigen, wissen die Macher der Junior-Uni: „Der Kurs ,Das Tapfere Schneiderlein’, in dem Kinder das Nähen lernen, gehört bei uns zu den Rennern“, so Hötzel. Nachhaltigkeit beschäftige die Kinder: „Sie bringen kaputte Jeans mit und fragen, was sie daraus noch machen können: eine Tasche vielleicht oder ein Tischdeckchen.“ Auch Accessoires sind angesagt, Handyhüllen mit bunten Bändchen sind ganz weit vorn. „Mode muss aber nicht nur Textil sein; da gibt es ja ganz unterschiedliche Aspekte.“

Wer also Mode mag und vielleicht auch noch Technik und wer gleichzeitig sensibel ist für den Klimaschutz, kann sich ab den Sommerferien via Homepage junioruni.ruhr bewerben. Mehrere Dozenten werden im zweiten Halbjahr 2023 eigens Kurse für den Wettbewerb anbieten. Und im Januar wird diejenige Junior-Uni prämiert, die sich gegen die drei Mitstreiter durchgesetzt hat.

