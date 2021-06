Werkstattwoche zeigt die Vielfalt von Mülheim-Eppinghofen

Mülheim. Insgesamt 23 Einrichtungen sind bei der Eppinghofer Werkstattwoche beteiligt, die am 7. Juni startet. Was das Programm für Mülheimer verspricht.

Jede Menge Veranstaltungen fielen im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Eine Ausnahme bildete im Oktober die Eppinghofer Werkstattwoche. Die elfte Runde startet diesmal wieder deutlich früher. In der kommenden Woche steht die Vielfalt des Stadtteils im Mittelpunkt.

„Wir können anders“ lautet das Motto der Werkstattwoche, an der 23 Einrichtungen zwischen dem 7. und 11. Juni beteiligt sind. Das DRK-Familienzentrum „Die Rettungszwerge“ sucht in diesem Zeitraum die schönsten Fotos von Eppinghofen. Alle Einsendungen an a.roedel@drk-muelheim.de fließen am Ende in eine bunte Collage mit ein.

Stadtteilrallye und Hindernisparcours versetzen Mülheimer Kinder in Bewegung

Das Stadtteilmanagement schickt die Kinder auf eine Stadtteilrallye und verlost tolle Preise. Die Fragen gibt es digital über die Homepage oder im Büro an der Heißener Straße.

Während die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule einen Hindernisparcours bewältigen, stellen die Schülerinnen und Schüler im Dichterviertel Stationen mit Sprüchen auf.

Besondere Beratungsstunde auf dem Mülheimer Lokspielplatz

Zu einer besonderen Beratungsstunde kommt es am 9. Juni um 16 Uhr auf dem Lokspielplatz: „Jung berät Alt“. Alle Menschen bis 18 Jahre sind eingeladen, ihre Meinung zu sagen.

Gleichzeitig trifft sich die Mädchengruppe des Jugendzentrums Stadtmitte ab 15.30 Uhr und knüpft Freundschaftsbänder. Auf dem Spielplatz an der Charlottenstraße gastiert zudem am 10. Juni zwischen 15 und 19 Uhr das Spielmobil der AWO.

Buntes Programm findet in Eppinghofen trotz aller Widrigkeiten statt

„Ich möchte allen Partnerinnen und Partnern herzlich danken, dass sie trotz all der Widrigkeiten und Unsicherheiten so viele kreative Aktionen geplant haben und wieder ein buntes Programm für Groß und Klein entstanden ist“, sagt Stadtteilmanagerin Lena Spörl.

Eine Programmübersicht gibt es unter eppinghofen.muelheim-ruhr.de

