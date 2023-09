Wer wird Deutscher Meister? Großes HipHop-Event in Mülheim

In der Mülheimer Westenergie Halle findet am 23. September wieder die DTHO HipHop Teams Meisterschaft statt. Insgesamt 150 Crews tanzen um den Titel - dieses Foto entstand beim Event im vergangenen Jahr.

Mülheim. Beim Wettstreit der HipHop-Teams in Mülheim tanzen rund 2040 Aktive - vom frühen Morgen bis in die Nacht. Hier die wichtigsten Infos zum Event.

Ein großes Tanzevent voller Dynamik, Rhythmus und mitreißender Energie wird gerade in Mülheim vorbereitet: die DTHO HipHop Teams Meisterschaft 2023. Sie findet am Samstag, 23. September, in der Westenergie Sporthalle statt. Start ist schon morgens um 8 Uhr (Einlass ab 7 Uhr), getanzt wird bis Mitternacht, insgesamt rund 16 Stunden lang. Veranstalter ist die TSR Dance Academy e.V. unter dem Dach des Tanzhauses Ritter. Ein Mülheimer Familienbetrieb.

Im Wettbewerb treten - laut Ankündigung - rund 2040 Tänzerinnen und Tänzer an, insgesamt 150 Teams in sechs verschiedenen Alterskategorien. Von den Mini-Kids im Grundschulalter (bis neun Jahren) bis zu den HipHop-Crews Ü30. Die Leistung der Teams wird von 13 Preisrichtern bewertet, die darüber entscheiden, wer sich am späten Abend in den verschiedenen Klassen Deutscher Meister nennen darf.

HipHop-Meisterschaft in Mülheim parallel auf zwei Flächen

Die Umsetzung der Meisterschaft an einem einzigen Wettbewerbstag sei „eine Herausforderung“, so die Veranstalter. Um Zeit zu sparen, die der Auf- und Abmarsch der Teams kostet, wird parallel auf zwei Flächen getanzt, die abwechselnd beleuchtet und abgedunkelt werden.

Die TSR Dance Academy verspricht „ein bahnbrechendes Ereignis, das den Tanzsport auf eine neue Ebene hebt“. Ob das gelingt, werden am Ende die Teilnehmenden und das Publikum entscheiden. Zuschauertickets zum Preis von 16 Euro (ab 13 Jahren) und Kindertickets für 8 Euro (ab 7 Jahren) gibt es online auf ritter-danceevents.de. Für jüngere HipHop-Fans ist der Eintritt frei.

