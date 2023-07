Mülheim. Jetzt beginnt die Paarungszeit der Rehe. Das Wild ist im Ausnahmezustand und läuft mitunter auf die Fahrbahn – vor allem an Wäldern und Feldern.

In der Paarungszeit, die jetzt beginnt, sind Rehe im Ausnahmezustand und laufen zuweilen blindlings auf Fahrbahnen. Vor allem in Mülheims Waldgebieten oder auf Straßen, die an Feldern entlangführen, steigt dann die Gefahr eines Wildunfalls. Wie Autofahrer Schlimmeres verhindern können.

Von etwa Mitte Juli bis Mitte August steht die Paarungszeit der Rehe an, meldet die Mülheimer Kreisjägerschaft. In dieser Zeit befindet sich das Rehwild im Ausnahmezustand – besonders in bewaldeten Gebieten oder im ländlichen Bereich kann es zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren, dass Rehe plötzlich unerwartet auf die Straße springen, mahnt die Kreisjägerschaft. Daher sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, ihr Tempo anpassen und die Fahrbahnränder genau beobachten.

Mülheimer Kreisjägerschaft warnt: In der Paarungszeit laufen Rehe auf die Straße

Die Böcke treiben die Ricken während der Paarungszeit vor sich her und verjagen zudem noch Rivalen aus ihren Gebieten, schildern die Mülheimer Jägerinnen und Jäger. Dabei verhielten die Tiere sich unvorsichtig, wodurch es in dieser Zeit vermehrt zu Wildunfällen komme. Autofahrer müssten vor allem damit rechnen, dass noch ein zweites Reh folgt, wenn bereits eines über die Straße gelaufen ist.

Zwar paaren sich die Rehe bereits im Sommer, die Kitze werden aber erst im kommenden Frühjahr geboren. Foto: Patrick Pleul / dpa

Ist es trotz aller Vorsicht zu einem Wildunfall gekommen, muss sofort die Polizei benachrichtigt werden, berichtet die Mülheimer Kreisjägerschaft. Diese informiert den zuständigen Jagdpächter, der auch das verunfallte Wild entsorgt. Wenn das Reh vom Unfallort geflüchtet ist, müsse ebenfalls der Jagdausübungsberechtigte informiert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reh nach einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt ist, sei sehr hoch. In diesem Fall wird eine Nachsuche mit einem dafür ausgebildeten Jagdhund durchgeführt.

Rehe paaren sich jetzt, die Kitze kommen aber erst im nächsten Frühjahr zur Welt

Die Kreisjägerschaft bittet dringend darum, Unfallmeldungen nicht erst am nächsten Morgen durchzugeben, sondern sofort, und betont, dass überfahrenes Wild nicht mitgenommen werden darf. Andernfalls begehe man den Straftatbestand der Wilderei.

Zwar paaren sich die Rehe jetzt schon, die Kitze aber kommen erst im Mai oder Juni des nächsten Jahres zur Welt, also rund zehn Monate nach der Paarung. Die Erklärung für die lange Trächtigkeit liefert die Mülheimer Kreisjägerschaft: Beim Rehwild gibt es eine sogenannte Eiruhe. Die befruchtete Eizelle ruht bis etwa Dezember und beginnt erst dann mit der Entwicklung. Dies stelle sicher, dass die Geburt der Kitze in den Frühling fällt und sie nicht im nassen, kalten Winter geboren werden.

