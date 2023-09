Wenn die Seele krank macht: Mülheimer Experten informieren

Kopfschmerzen (Symbolbild) können psychische Ursachen haben, ebenso wie viele andere Beschwerden. Um psychosomatische Medizin geht es am 12. Oktober bei einer Patientenveranstaltung im Mülheimer Café Kaufbar.

Mülheim. Was hilft bei psychosomatischen Leiden? Darum geht es bei einer Patientenveranstaltung des Mülheimer St. Marien-Hospitals. Anmeldung ab sofort.

Mit einem Thema, das sehr viele Menschen betrifft, setzt das Mülheimer St. Marien-Hospital (SMH) seine Reihe „Tischgespräche“ fort. Am Donnerstag, 12. Oktober, von 16 bis 17.30 Uhr geht es im Café Kaufbar um Psychosomatik: „Wenn die Seele durch den Körper spricht“, so ist die Patientenveranstaltung überschrieben. Die Verbindung zwischen Psyche und Körper soll im Mittelpunkt stehen, heißt es in der Ankündigung.

Gastgeberin beim Tischgespräch am 12. Oktober ist Dr. Natali Kirstein, Leitende Oberärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am St. Marien-Hospital Mülheim. Foto: Team Köhring / SMH

Erneut sind Expertinnen und Experten aus dem SMH dabei, die sich im Innenstadt-Café mit an die Tische setzen und individuelle Fragen beantworten. Gastgeberin ist dieses Mal Dr. Natali Kirstein, Leitende Oberärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und Leiterin des Departements Psychosomatik. Sie bringt Psychologen und Psychologinnen sowie eine Ergotherapeutin aus ihrem Team mit.

Mülheimer Expertenteam informiert über psychosomatische Beschwerden

Die Teilnehmenden erfahren, was psychosomatische Beschwerden überhaupt sind, wie man sie erkennt, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, und wie Psychotherapie helfen kann. In kompakten 90 Minuten soll genügend Raum für Fragen und persönlichen Austausch bleiben. Zwischendurch wechseln die Fachleute den Tisch.

Die Veranstaltung ist kostenlos, die Zahl der Teilnehmenden aber begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich: ab sofort bis zum 6. Oktober telefonisch unter 0208 305-2402 (von 8 bis 12 Uhr) oder per Mail an veranstaltungen-smh@contilia.de.

