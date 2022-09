Weltkindertag in Mülheims Müga ist abgesagt

Die Aktionen zum Weltkindertag zogen immer viele Kinder und Eltern in die Müga. In diesem Jahr muss das Event, das für den 18. September geplant war, wetterbedingt abgesagt werden.

Keine quietschvergnügten Kinder in der Müga: Wetterbedingt müssen die Aktionen zum Weltkindertag, der am kommenden Sonntag, 18. September, gefeiert wird, laut MST abgesagt werden. Das Event auf den Wiesen hinter Schloß Broich fällt in diesem Jahr aus.

Am kommenden Wochenende wird sich der Müga-Park nicht wie geplant in eine große Spielwiese verwandeln, denn die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) hat die Aktionen, die am Weltkindertag am Sonntag, 18. September, stattfinden sollten, abgesagt.

Ehrenamtliche hatten bereits Vorbereitungen für Weltkindertag in Mülheim getroffen

„Wir bedauern diese Absage sehr“, sagt Inge Kammerichs, Geschäftsführerin der MST, und erklärt: „Die Wetteraussichten lassen uns leider keine andere Wahl, diese Entscheidung zu treffen. Das Regengebiet hängt fest über dem Ruhrgebiet. Schade, dass es das Event für die Kleinen trifft. Das Wetter war in diesem Jahr sonst immer auf der Seite der Veranstaltungen.“

Um allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben, sei es nicht möglich gewesen, die Entscheidung zur Ansage noch länger aufzuschieben, heißt es bei der MST, die trotzdem allen Ehrenamtlichen dankt, die im Vorfeld viel Zeit und Engagement in die Planung des Weltkindertages 2022 gesteckt haben. Normalerweise gestalten zahlreiche Vereine und Jugendorganisationen aus der Stadt das traditionsreiche Event zum Weltkindertag.

Die Stadt Mülheim und die MST als Veranstalterinnen sowie der Mülheimer Wohnungsbau eG (MWB) und die weiteren Mülheim-Partner Sparkasse Mülheim, MEG, Medl, Philipp Automobile , Privatbrauerei Jacob Stauder und Radio Mülheim als Unterstützer freuen sich laut Inge Kammerichs auf einen tollen Weltkindertag im nächsten Jahr „bei hoffentlich gutem Wetter mit viel Sonnenschein“.

