Welt-Aids-Tag in Mülheim: Teddys gibt es auch im Coronajahr

Mülheim. Die traditionelle Sammelaktion zum Welt-Aids-Tag im Mülheimer Forum muss ausfallen. Wo man trotzdem Solibären kaufen und spenden kann.

Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag: Solidarität und HIV-Prävention sowie Begleitung von infizierten Menschen sind auch im Corona-Jahr wichtig, heißt es in einer Mitteilung der Mülheimer Beratungsstelle „Lebenslust“ . „Alle Angebote der Aids-Hilfe werden auch unter Corona-Herausforderungen durchgeführt und sind für viele Betroffene gerade jetzt besonders notwendig.“

Mülheimer Aids-Beratungsstelle: Arbeit für 2021 ist gefährdet

Um die Sachkosten zu decken und die fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen sicherzustellen, braucht die Beratungsstelle Spenden. Wichtig war immer die Sammelaktion im Forum anlässlich des Welt-Aids-Tages, die aber wegen der Pandemie 2020 nicht stattfinden kann. „Die Arbeit für das Jahr 2021 ist in Gefahr“, verkünden die Berater. Spenden kann man auf das Konto der Beratungsstelle: DE21 3506 0386 8101 8802 00.

Seit über 20 Jahren gibt es auch die Solibären, die mittlerweile in Mülheim eine große Fan- und Sammelgemeinde haben. Jedes Jahr haben die Teddys eine andere Farbe und Kleidung. Dieses Mal ist der Solibär petrolblau, ohne Bekleidung, kuschelig weich und mit der obligatorischen roten Schleife geschmückt.

Solibären werden diesmal in Apotheken, Läden oder telefonisch verkauft

Normalerweise kaufen viele Menschen die Solibären am Infostand der Aids-Hilfe. In diesem Jahr mussten andere Möglichkeiten organisiert werden . Die Teddys sind in der Pelikan Vital Apotheke im Forum, in der Stern-Apotheke auf der Friedrichstraße 20 sowie in ausgewählten Geschäften ab sofort bis zum 1. Dezember erhältlich. Man kann sie auch per Telefon oder E-Mail bestellen. Die Teddys werden innerhalb von Mülheim in der ersten Dezemberwoche durch Ehrenamtliche ausgeliefert oder können auch per Post versandt werden. Weitere Infos auf www.lebenslust-beratungsstelle.de oder unter 0208/412 59 22 .