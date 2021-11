Ein Solidaritäts-Teddy von 2020. Bei den diesjährigen Modellen gibt es Lieferschwierigkeiten, daher muss am Welt-Aids-Tag im Mülheimer Forum improvisiert werden.

Aids-Hilfe Welt-Aids-Tag in Mülheim: Lieferprobleme bei neuen Teddys

Mülheim. Zum Welt-Aids-Tag werden in Mülheim wieder Teddys verkauft und Spenden gesammelt. Leider gibt es keine neuen Bären. So wird improvisiert.

Menschen mit HIV erfahren immer noch Ausgrenzung und Diskriminierung. Darauf machen die Aids-Hilfe Oberhausen, die auch Betroffene aus Mülheim betreut, und das Team der Beratungsstelle Lebenslust aus aktuellem Anlass aufmerksam.

Am 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag, werden wieder Solidaritätsbären im Einkaufszentrum Forum gegen eine Spende verkauft. Allerdings gibt es diesmal - erstmals seit mehr als 20 Jahren - kein neues Teddy-Modell. „Unglücklicherweise“ sei man von immensen Lieferproblemen betroffen, berichten die Aktivisten. Aktuelle Aids-Teddys kommen erst im Herbst 2022 in Deutschland an.

Einziger neuer Aids-Teddy 2021 wird in Mülheim verlost

Die Tradition soll aber beibehalten werden, zumal die Beratungsarbeit dringend auf Spendengelder angewiesen ist. Diesmal sei der Infostand im Forum „etwas ganz Besonderes“, kündigt Antonius Peeters, Leiter der Lebenslust-Beratungsstelle, an. „Neben Aids-Teddys aus den Vorjahren sind unsere knuffeligen, beweglichen Lebenslust-Bären mit dabei.“

Aus der Vorproduktion sei nur ein einziger Teddy mit der Kennzeichnung „2021“ in Mülheim angekommen. Er wird am 1. Dezember um 18 Uhr verlost. Lose gibt es ab 27. November am Stand von Lebenslust im Forum (nahe Thalia) gegen eine Spende von mindestens zehn Euro.

