Für die Mülheimer Viertklässler und ihre Eltern steht bald eine wichtige Entscheidung an: Auf welche weiterführende Schule sollen die Kinder ab dem kommenden Sommer gehen? Bei manchen steht die Schulform schon fest, andere müssen sich noch schlau machen, welche Schule für sie am besten geeignet ist. Im Februar sollen die Anmeldetage stattfinden – wann genau, wird die Stadt zeitnah mit den Schulformsprechern klären. Voraussichtlich wird die Anmeldung um einen Tag verlängert und findet nur mit Terminvergabe statt.

In Corona-Zeiten fallen die Informationsveranstaltungen aus, die Termin-Übersicht, die alle Viertklässler von der Stadt bekommen haben, ist nicht mehr aktuell. Wir haben alle Mülheimer Schulleitungen gefragt, wie sie trotz der schwierigen Situation Eltern und Viertklässlern die Möglichkeit geben, sich zu informieren. Dabei sind viele Schulen kreativ – eine Übersicht.

Mülheimer Hauptschule: Besuchstag im Januar geplant

Schule am Hexbachtal: Die Schule am Hexbachtal in Dümpten ist die einzige Hauptschule Mülheims. Eigentlich sollten sich alle Schulformen im November in drei großen Veranstaltungen vorstellen – das fällt nun aus. Am 22. Januar haben Eltern und Kinder die Möglichkeit (so ist es jedenfalls aktuell geplant), in den Unterricht der Klassen 5 bis 7 zu schauen. Dort wird es weitere Informationen zur Schule geben, teilt Schulleiterin Barbara Kromer mit. „Die Erfahrung zeigt, dass sich bisher nur wenige Familien im Vorfeld über die Hauptschule informiert haben“, sagt Kromer. Sie bezweifelt bislang, dass der Besuchstag im Januar stattfinden kann. Weitere Infos auf www.schule-am-hexbachtal.de

Mülheimer Realschulen: Videoclips auf den Homepages

Die Mülheimer Realschulen haben sich abgesprochen und wollen eine einheitliche Linie fahren. Gemeinsam haben sie entschieden, die Tage der offenen Tür erst einmal abzusagen.

Realschule Broich: Die Realschule Broich wird, wie auch die anderen beiden Realschulen in Mülheim, keinen Informationsabend für die Eltern veranstalten. Er hätte am 17. November stattgefunden. Stattdessen wird es einen Filmbeitrag geben, in dem das Schulprogramm sowie die pädagogische und organisatorische Arbeit an der Realschule präsentiert wird. Ab dem 23. November wird der Videoclip auf der Homepage der Realschule zu sehen sein: www.realschule-broich.de. „Zusätzlich wollen wir an festgelegten Tagen mit Schulleitung und Lehrkräften für eine individuelle, telefonische Beratung von 15 bis 17 Uhr zur Verfügung stehen“, sagt Schulleiter Ekkehard Witthoff. Die Termine werden in der zweiten Novemberhälfte stattfinden.

Realschule Mellinghofer Straße: Ab dem 13. November wird es auf der Schul-Homepage (www.realschule-mellinghoferstrasse.de) ein Video geben, „eine Mischung aus Film, Fotos und Powerpoint, mit der wir das Schulleben transportieren wollen“, sagt Schulleiterin Judith Koch. Trotz Corona wolle sie es trotzdem „ein bisschen schön machen“ für die Eltern und Viertklässler. Die Realschule Mellinghofer Straße wird am 14. November von 10 bis 13 Uhr und am 19. November von 15 bis 17 Uhr mit Schulleitung und mehreren Lehrern für telefonische Beratungen zur Verfügung stehen: 455-4450.

Realschule Stadtmitte: Den Infoabend im November musste die Realschule Stadtmitte streichen, und Schulleiterin Sabine Dilbat geht davon aus, dass auch der Tag der offenen Tür im Januar nicht stattfinden wird. „Wir würden den Infoabend nachholen, wenn es sich lohnt“, sagt Dilbat. „Aber wir halten uns mit der Planung zurück und sprechen uns mit den anderen Realschulen ab.“ Interessierte Eltern können sich telefonisch an die Schule wenden, um individuelle Gesprächstermine zu vereinbaren: 4554870. Auf der Homepage (www.rs-stadtmitte.de) wird es ein Video geben, in dem sich die Schule präsentiert. Es ist derzeit noch in Planung.

Mülheimer Gymnasien: Digitale Info-Abende

Gymnasium Broich: Am Gymnasium Broich hätten bereits Anfang November Info-Abende mit maximal je 100 Teilnehmern stattfinden sollen. Sie wurden aber bereits Ende Oktober abgesagt und sollen nun durch eine digitale Info-Variante am, bzw. ab dem 12. November auf der Homepage ersetzt werden: www.gymnasium-broich.de. Im Zuge der digitalen Informationen werden, so die stellvertretende Schulleiterin Tanja Weymann, Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche, zum Beispiel MINT oder den bilingualen Zweig, vorgestellt. Sie können von den Eltern anschließend per Mail oder telefonisch kontaktiert werden. Der Tag der offenen Tür am Gymnasium Broich ist auf den 16. Januar terminiert. „Wir hoffen sehr, dass es dann wieder möglich sein wird – wenn auch in anderer Form als gewohnt –, interessierten Kindern und Eltern hier vor Ort und persönlich Einblicke in unser Schulleben gewähren zu können“, so Weymann.

Gymnasium Heißen: Statt des geplanten „realen“ Info-Abends wird das Gymnasium Heißen eine digitale Veranstaltung für interessierte Eltern und Schüler am Dienstag, 10. November, um 19.30 Uhr auf einer Videokonferenz-Plattform durchführen. Den Link dazu gibt es kurz vorher auf der Schul-Homepage: www.gymnasium-heissen.de. Der Tag der offenen Tür ist aktuell für den 16. Januar zwischen 9 und 13 Uhr geplant. „Aufgrund der dynamischen Infektionslage können wir natürlich noch nicht sagen, ob er – wie derzeit geplant – in Form von Führungen in Kleingruppen stattfinden kann“, sagt Erprobungsstufenkoordinator Sven Risken.

Karl-Ziegler-Schule: Am Karl-Ziegler-Gymnasium sollen individuelle Besuche einzelner Familien möglich sein – nach telefonischer Terminabsprache (455-7800). Der Tag der offenen Tür am 5. Dezember ist abgesagt, die Schule wird sich aber neben den generellen Infos auf der Homepage (www.karlzieglerschule.de) mit einem Kurzfilm über die verschiedenen Bereiche präsentieren. Es sollen auch Möglichkeiten für individuelle Beratungsgespräche geschaffen werden.

Luisenschule: Für den 12. Dezember hatte die Luisenschule einen Tag der offenen Tür geplant. Nun werden alle angemeldeten Eltern und Schüler kontaktiert und können nach individueller Absprache persönliche Gespräche vereinbaren. „Wir werden uns aber digital so präsentieren, dass alle Interessierten einen guten Überblick bekommen, was die Luisenschule auszeichnet“, sagt Direktorin Heike Quednau. Infos gibt es auf der Schul-Homepage: www.luisenschule-mh.de. Eine Besonderheit gilt für die Sportklassen: Hier muss man sich bis zum 12. Dezember für einen sportmotorischen Test anmelden. Dieser wird am 18. Dezember stattfinden. Wer dazu Fragen hat, kann sich vorab telefonisch (300469) oder per Mail (luisenschule@muelheim-ruhr.de) bei der Schule melden.

Otto-Pankok-Schule: Wer die Homepage der Otto-Pankok-Schule (www.otto-pankok-schule.de) besucht, für den öffnen sich ab dem 18. November digitale „Türen“: Angehende Gymnasiasten können sich dort die Unterrichtsräume ansehen, finden Videos und Spielchen, mit denen sie die Schule kennenlernen können. Außerdem gibt es die Möglichkeit, individuelle Führungen durch das Schulgebäude telefonisch zu vereinbaren (455-3960). „Wir haben dafür bereits 120 Termine angesetzt“, sagt Schulleiter Ulrich Stockem. Bis zu den Anmeldeterminen im Februar werde die digitale Präsentation der Schule stetig weiterentwickelt.

Mülheimer Gesamtschulen: Mögliche Info-Veranstaltungen im Januar

Gesamtschule Saarn: Die Info-Abende an der Gesamtschule Saarn sind derzeit noch für den 10. Dezember und den 14. Januar geplant, „so dass wir noch die Gesamtsituation beobachten können“, wie Michael Rölver, stellvertretender Schulleiter, sagt. „Auf jeden Fall werden die Formate so geplant, dass möglichst Kleinstgruppen mit den gebotenen Hygienevorschriften sich in der Schule informieren können.“ Der Tag der offenen Tür soll dann, wenn möglich, ohne eigene Schüler, nur mit einigen Lehrkräften als „Workshop“ ablaufen. Eltern können sich zudem auf der Homepage (www.gesaarn.de) informieren oder telefonisch (455-4710) beraten lassen.

Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Thomas Ratz, Schuleiter der Gustav-Heinemann-Gesamtschule, hält es derzeit nicht für realistisch, dass der Tag der offenen Tür am 20. Januar stattfinden könnte. Deswegen habe sich die Schule schon jetzt entschieden, ihn ebenso wie den Info-Abend Anfang Dezember abzusagen und stattdessen alle wichtigen Informationen auf der Homepage bis Ende November einzustellen (www.gustav-ghs.de). „Wir werden darüber hinaus einen Flyer mit allen wichtigen Infos für eine Kontaktaufnahme erstellen sowie Beratungsangebote per Telefon, E-Mail und Videokonferenzen anbieten“, so Ratz. Nähere Infos wird die Schule in Kürze bekanntgeben.

Willy-Brandt-Schule: Bislang hält die Willy-Brandt-Schule – vorbehaltlich der Pandemie-Entwicklung – an drei Info-Tagen fest, an denen Eltern und Viertklässler sich einen Eindruck vom Schulleben verschaffen können. Die Termine sind am 14. Januar von 18 bis 20.30 Uhr, am 15. Januar von 16. bis 18.30 Uhr und am 16. Januar von 11 bis 13.30 Uhr. Dort sollen Führungen in Kleingruppen und ein Kinderprogramm angeboten werden. Anmeldungen nimmt die Schule unter 455-4400 entgegen – erlaubt sind zwei Erwachsene oder ein Erwachsener und ein Kind. Weitere Infos gibt es auf der Homepage: www.wbs-mh.de.