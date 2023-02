Freizeit Weiße Flotte startet mit speziellen Angeboten in den Februar

Mülheim. Pünktlich zum Osterfest startet die Saison der Weißen Flotte. Schon jetzt lockt das Mülheimer Stadtmarketing aber mit Angeboten für Frühbucher.

Die Tage werden länger, die Temperaturen wärmer. Und auch wenn der Saisonstart zu Ostern noch etwas entfernt ist, lockt die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH schon jetzt mit Angeboten.

Zu den neuen Angeboten gehören etwa der Vatertagsbrunch am Donnerstag, 18. Mai, und der Sonntagsbrunch am Sonntag, 30. Juli. Für alle, die sich im Februar Tickets für eine der zwei Tageskreuzfahrten sichern, könnte es sich doppelt lohnen: Pro Vollzahler-Ticket gibt es auf der jeweiligen Fahrt ein Kaltgetränk gratis. Die Fahrgäste dürfen sich aussuchen, ob es zum Brunch ein kühles Bier – bei vielen am Vatertag Tradition – oder lieber ein alkoholfreies Getränk geben soll.

Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH bietet Speisen aus Region an

So oder so lässt sich der Brunch mit Ausblick vom Wasserbahnhof bis zum Kettwiger Stausee genießen. Die gleiche Route erwartet die Fahrgäste beim Sonntagsbrunch im Juli. Die frischen Produkte beider Buffets stammen von einem Hofladen aus der Region. Auf Vorbestellung bietet die Weiße Flotte zudem vegane oder vegetarische Speisen an.

Der Preis für ein Vollzahler-Ticket ist bei beiden Tageskreuzfahrten identisch: Erwachsene zahlen 35 Euro, für Kinder (vier bis 14 Jahre) kostet die Karte 22 Euro. Den Gutschein für ein Kaltgetränk gibt es ausschließlich beim Kauf in der Touristinfo (Schollenstraße 1), die Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

